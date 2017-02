Mit Lockerheit in die entscheidende Phase

Eigentlich gäbe es keinen Grund, bei Unihockey Langenthal-Aarwangen (ULA) schon wieder den Trainer zu wechseln. Marek Lebl hat das Team im Gegensatz zu den vergangenen Jahren in die NLB-Playoffs geführt.

Und dennoch hört der 37-Jährige auf, erst ein Jahr nachdem er vom Assistenz- zum Cheftrainer aufgestiegen ist. Sportliche Gründe sind dafür nicht ausschlaggebend. Lebl wird Vater; er will mehr Zeit für die Familie haben. «Unihockey gehört seit 20 Jahren zu meinem Leben», sagt Lebl. «Nun lege ich die Prioritäten zumindest im nächsten Jahr anders.»

Im Moment ist er aber noch Chefcoach von ULA. Der Saisonhöhepunkt steht bevor. Die Oberaargauer treffen als Sechste der Qualifikation auf den Dritten Basel. Die Best-of-5-Viertelfinalserie beginnt heute Samstag (18.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel, die zweite Partie findet bereits am Sonntag (17 Uhr) in der Langenthaler Kreuzfeldhalle statt.

Effizienter agieren

ULA hat in dieser Saison mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Das Team qualifizierte sich bereits in der drittletzten Runde für die Playoffs. «Ich habe zu vermitteln versucht, dass Unihockeyspielen in der NLB auch Spass machen soll», sagt Lebl. Ein Weg, der offenbar zum Erfolg führte. Die Oberaargauer agierten stabiler als in den Vorjahren und setzten sich frühzeitig über dem Strich fest.

Die letzten beiden Spiele vor den Playoffs wurden allerdings verloren, unter anderem die Begegnung beim Playout-Teilnehmer Schüpbach (5:7 nach 5:3-Führung). «Dieses Spiel hat uns gezeigt, dass wir im Abschluss effizienter werden können», sagt Lebl. «Wir könnten auch 6:3 oder 7:3 führen. Dann kommt der Gegner wohl nicht zurück ins Spiel.»

Aufstiegseuphorie

Der Viertelfinalgegner Basel Regio ist erst im letzten Frühling in die NLB aufgestiegen. Der Verein entstand aus einem Zusammenschluss verschiedener Vereine in der Region und etablierte sich umgehend in der zweithöchsten Spielklasse.

«In Basel herrscht immer noch so etwas wie Aufstiegseuphorie», sagt Lebl. «Es ist nicht die erste Mannschaft, die nach der Promotion gleich durchgestartet ist.» ULA ist leichter Aussenseiter. Beide Begegnungen mit den Nordwestschweizern in der Qualifikation gingen knapp verloren (6:7, 2:3).

Die Oberaargauer können unbeschwert aufspielen. Es besteht kein Druck wie in den Playouts der Vorjahre, unbedingt gewinnen zu müssen. «Wir wollen so lange wie möglich noch spielen», sagt Lebl. Seine Tätigkeit bei ULA will er nicht bereits nach den Playoff-Viertelfinals beenden.

