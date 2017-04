Mystischer Titel, keine Lichtgestalt

Auf Englisch tönt es besser, ­eindrücklicher, imposanter: «Heavy­weight Champion of the World». Weltmeister im Schwergewichtsboxen ist ein mystischer Titel, nur noch jener des «schnellsten Manns der Welt» verströmt in der Welt des Sports ähnlich viel Magie. Vor allem deswegen ist der jamaikanische Sprinter Usain Bolt ein globaler, die Leichtathletikszene überstrahlender Superstar, obwohl seine Wettkämpfe nur knapp 10 respektive 20 Sekunden dauern und weder Taktik noch Kreativität sowie Emotionen beinhalten.

Im Boxen gibt es hingegen keine Lichtgestalt, schon gar nicht im Schwergewicht. Der letzte Champion, der die Massen berührte und Millionen von Europäern dazu verleitete, wegen eines WM-Kampfs mitten in der Nacht aufzustehen, war Mike Tyson. Der Amerikaner faszinierte aufgrund seiner zerstörerischen Schlagkraft; Fernsehzuschauer verspürten wohl ein ähnlich gruseliges Kribbeln wie einst Besucher des Kolosseums im alten Rom. Doch Tysons Stern ging vor 20 Jahren mit zwei Niederlagen gegen Evander Holyfield unter. In diesem Jahrtausend war lange wenigstens die Hierarchie klar: Witali und Wladimir Klitschko dominierten die Szene mehr oder weniger nach Belieben.

Tyson Fury ohne Lizenz

Doch den Brüdern aus der Ukraine ist es nicht gelungen, die Szene zu beleben, Menschen unabhängig von deren Herkunft in ihren Bann zu ziehen. Einerseits agieren sie zu mechanisch, zu berechnend, zu risikoavers, als dass sie für Begeisterungsstürme sorgen. Anderseits sind sie zu anständig, zu intelligent, zu vernünftig, als dass genügend Leute eine starke Antipathie aufbauen könnten. Am Samstag könnte die Klitschko-Ära in London zu Ende gehen. Witali, der seinen letzten Kampf 2012 bestritt, ist der Meinung, sein jüngerer Bruder sollte nach einer allfälligen Niederlage gegen Anthony Joshua in London die Karriere ebenfalls beenden.

Doch ungeachtet des Ausgangs wird es keinen allgemein anerkannten «Heavyweight Champion of the World» geben. Denn eigentlich ist Tyson Fury der Mann, den es zu schlagen gilt, ­immerhin hat der Engländer vor 17 Monaten Wladimir Klitschko entthront, wenn auch in einem äusserst unattraktiven, sportlich miserablen Kampf. Fury hat seither keinen Wettkampf bestritten, dafür ausserhalb des Seilvierecks für Schlagzeilen gesorgt.

Der ungeschlagene 2,06-Meter-Mann sprach sich öffentlich für eine Dopingfreigabe und gegen Abtreibung aus, beleidigte Homo­sexuelle und Juden, liess zweimal einen Revanchekampf mit Klitschko platzen, wurde des Kokainkonsums überführt und gab zu, an einer Depression zu leiden. Soweit zum Thema mögliche Lichtgestalt. Zuletzt hat der ­28-Jährige via soziale Medien sein Comeback angekündigt. Ob es Fury ernst meint oder ob er nur Aufmerksamkeit sucht, ist unklar. Klar ist hingegen, dass er nach dem Beschluss der britischen Kontrollstelle derzeit über keine gültige Boxlizenz verfügt.

3 ungeschlagene Titelhalter

Der Russe Alexander Powetkin (nur eine Niederlage gegen Wladimir Klitschko) wäre von den Fähigkeiten her eventuell ein Anwärter auf die Spitzenposition, allerdings wurde er 2016 zweimal positiv getestet. Trotzdem boxte er im vergangenen Dezember in Jekaterinburg, was ein schiefes Licht auf die Veranstalter wirft. Auch der ungeschlagene Kubaner Luis Ortiz blieb schon in einer Dopingkontrolle hängen. Der spektakuläre Brite David Haye fiel 2016 mit einer K.-o.-Niederlage gegen Aussenseiter Tony Bellew ausser Rang und Traktanden.

Für den Thron kommen daher nicht mehr viele infrage. Neben Klitschko, der den Zenit überschritten hat, sind das der neuseeländische WBO-Weltmeister Joseph Parker (20 Siege), WBC-Champion Denotay Wilder aus den USA (38) und IBF-Titelhalter Joshua (18/0), Olympiasieger von London 2012, die allerdings noch kaum gegen starke Gegner angetreten sind. Das ist freilich nicht nur deren Fehler; es gibt derzeit schlicht fast keine überdurchschnittlichen Schwergewichtler.

Wer spektakuläre, brillante Boxer sehen will, muss sich tieferen Gewichtsklassen und zum Beispiel Saul Alvarez oder Gennadi Golowkin zuwenden – auch, wenn deren Titel nicht vom gleichen Mythos umgeben sind wie jener des «Heavyweight Champion of the World». (Berner Zeitung)