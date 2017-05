Schmid vs. Wacker

Es ist eine Streitfrage und gewiss ein Stück weit Geschmackssache: Wer ist der beste Handballer der Welt? Andy Schmid ist zumindest ein Anwärter auf den Titel, den es im Grunde gar nicht gibt. Der Luzerner ist dreimal zum MVP in Deutschland gekürt worden, dreimal also der beste Spieler in der besten Liga überhaupt gewesen. Der Regisseur ist die Schlüsselfigur bei den Rhein-Neckar Löwen, dem Meister, der die Tabelle auch heuer anführt.

Heute Dienstag trainiert der 33-Jährige mit der Nationalmannschaft in der Thuner Lachenhalle. Die Landesauswahl steht in einem Testspiel Wacker gegenüber, bevor sie sich am Donnerstag in Biel im Rahmen der EM-Qualifikation mit Portugal messen wird. Beiwohnen können Interessierte der Übungseinheit nicht, die Begegnung wird auf Wunsch des Verbandes unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Die Partie dient primär dazu, dass das Team von Michael Suter 48 Stunden vor dem wegweisenden Match unter Wettkampfbedingungen und auf Spitzenniveau Dinge ausprobieren kann. Wegen der vielen Ausfälle aufseiten der Berner Oberländer werden offenbar einzelne Nationalspieler für den Cupsieger auflaufen. Möglicherweise gelangt der vielleicht beste Handballer der Welt demnach zu seinem «Debüt» für Wacker. (Berner Zeitung)