Sorgen um den Hoffnungsträger

Es war ein Treffer, den Nicolas Raemy rückblickend betrachtet lieber nicht erzielt hätte. Wacker spielt am 14. September daheim gegen Basel, 59 Minuten sind um, die Thuner dominieren, 38:21 führen sie gegen die Nordwestschweizer. Das Schaulaufen ist längst im Gang, da setzen die Berner Oberländer zur Krönung an. Raemy wird lanciert, springt in den Kreis, wirft den Ball gekonnt ins Tor.

Der Jubel von Mitstreitern und Zuschauern endet abrupt, als registriert wird, dass Raemy am Boden liegt – Sebastian Ullrich, Keeper der Gäste, hatte ihn bei seiner Intervention getroffen, der Linkshänder fiel unsanft. Fünf Monate später wartet der Nationalspieler noch immer aufs Comeback.

Ein Schleudertrauma trug Nicolas Raemy an jenem Tag davon. Zunächst hoffte er, in der nächsten Partie mitzutun. Danach ­setzte er sich zum Ziel, zum Start der zweiten Qualifikationshälfte wieder dabei zu sein. Später nahm er sich vor, im Cuphalbfinal Anfang Februar aufs Feld zurückzukehren. Nun, nach der ersten Begegnung in der Finalrunde, sagt der 25-Jährige: «Ich habe aufgehört, Zeitpläne zu erstellen.»

«Ich habe aufgehört, Zeitpläne zu erstellen.»Nicolas Raemy

Laut Coach Martin Rubin ist er weit weg davon, das Comeback zu feiern. Offenbar hat sich der Zustand des aussergewöhnlich talentierten Handballers in den letzten zwei Wochen eher wieder verschlechtert. Raemy spricht von einer Achterbahnfahrt, sagt, es gebe gute und nicht so gute Phasen. Die Situation sei auf jeden Fall unbefriedigend.

Der Student hat Kopfschmerzen; mit der Belastung steigt jeweils auch das Leid. Seine Kräfte muss der deswegen rasch Müdigkeit verspürende Luzerner dosieren – auch im Alltag. Dieser besteht gegenwärtig aus ein, zwei Stunden Arbeit, dem Besuch beim Physiotherapeuten und der Teilnahme am Training – mit der Hoffnung, dort so viele Übungen wie möglich absolvieren zu können.

Der Innerschweizer ist dabei, sein Motorboot zu renovieren; dies lenkt ihn ein bisschen davon ab, dass es das Befinden nicht zulässt, seiner Leidenschaft wie gewünscht nachzugehen.

Gestern Morgen hatte er einen weiteren Termin beim Arzt in Zürich. Dieser könne ihm die Kopfschmerzen jeweils nehmen, sagt der Nationalspieler.

«Einfach wieder fit werden»

Basel-Schlussmann Ullrich, der damals mit einer Roten Karte bestraft, nicht aber mit einer Sperre belegt wurde, ist er nicht böse. «Ich gehe davon aus, dass er mich nicht hat verletzen wollen.» Ausserdem habe er sich bei ihm am Tag danach entschuldigt. «Für mich ist die Angelegenheit damit beendet», sagt Nicolas Raemy. Er sei ohnehin keiner, der schlechte Gefühle für jemanden hege oder Rachepläne schmiede.

«Daran, aufzuhören, habe ich noch keine Sekunde gedacht.»Nicolas Raemy

Den Worst Case schliessen Trainer wie Akteur aus. «Ich bin überzeugt, dass er zurückkommen wird», sagt Rubin. «Daran, aufzuhören, habe ich noch keine Sekunde gedacht», erzählt Raemy. Er wünscht sich, in dieser Saison nochmals auflaufen zu können. Priorität hat mittlerweile aber anderes. «Ich möchte einfach wieder richtig fit werden.»

