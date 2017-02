Tom Brady, der Grösste

Nur eine Stunde zuvor sass Tom Brady verzweifelt am Spielfeldrand. Doch jetzt, im durchgeschwitzten T-Shirt des frisch gekürten Superbowl-Champions strahlend am Pressemikrofon stehend, konnte er sich kaum mehr daran erinnern. «Ich weiss nicht genau, was ich da gedacht habe», sagte er. «Ausser vielleicht, dass in der ersten Hälfte ein Menge Scheisse passiert ist.»

«Eine Menge Scheisse», das war noch milde ausgedrückt. Brady, von Kollegen schon vor der Superbowl am Sonntag zum grössten Spieler in der Geschichte gekürt, hatte sich in der ersten Halbzeit bis auf die Knochen blamiert. Ein spektakulärer Fehlpass kam zu gleich einer Handvoll sogenannter Sacks hinzu, bei denen die Abwehr den Quarterback umreisst, bevor er werfen kann, und ihn somit regelrecht demütigt. Die Atlanta Falcons lagen scheinbar uneinholbar mit 28:3 gegen Bradys New England Patriots in Führung.

Und doch stand Brady wundersamerweise nun als erster Quarterback in der Footballgeschichte mit seinem fünften Meisterschaftsring am Finger vor der Presse. Das Comeback der Patriots zum 34:28 wurde von den Reportern als grösstes Comeback überhaupt gefeiert. Und Brady hatte sich auch in den Augen der letzten Zweifler den Titel des grössten Quarterbacks der Geschichte verdient.

Keine Panik

Das lässt sich leicht an Zahlen belegen. Brady hat nun siebenmal in der Superbowl gestanden, wurde dabei viermal zum wertvollsten Spieler gewählt und zweimal zum besten Spieler der Saison. Doch die Grösse, die er am Sonntag bewies, liess sich kaum in Statistiken ausdrücken.

Schon in der Halbzeitpause, berichtete sein Teamgefährte Danny Amendola, sei der Mannschaftscaptain wieder «cool und gesammelt» gewesen. Es gab keine Panik, der Verzweiflung wurde kein Raum gelassen. Stattdessen ermahnte Brady sein Team, sich auf das Wesentliche zu besinnen.

So kämpften sich die Patriots wieder ins Spiel – einen Spielzug und einen Punkt nach dem anderen. Und mit der Konzentration kamen dann auch wieder die In­spiration und das Glück. Bei Bradys Pass etwa, den Wide Receiver Julian Edelman spektakulär aus der Luft fischte und vom Rasen fernhielt, obwohl dabei drei massige Verteidiger der Falcons auf ihn einstürzten. Es war der Pass, der endgültig das Blatt zugunsten der Patriots wendete.

Mit dem Meisterstück von Houston hat Brady ein unangenehmes Kapitel seiner Laufbahn hinter sich gelassen. Brady hatte die Saison auf der Bank begonnen. Die ersten vier Matchs musste der Quarterback wegen einer Sperre aussetzen, welche die Liga über ihn verhängt hatte.

Brady wurde beschuldigt, im Conference-Finale 2015 die Bälle manipuliert zu haben. Der Skandal hatte seiner Beliebtheit mindestens zeitweise geschadet. Vielen Fans ging die Erfolgsbesessenheit, die zum Vorschein kam, zu weit. Dabei ist das derart bedingungslose Streben nach Erfolg das Markenzeichen der New England Patriots. Das Duo Trainer Bill Belichick und Captain Brady gilt als geradezu manisch. Das befremdet. Doch am Sonntag war alles vergessen.