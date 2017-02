Über das Ablaufdatum hinaus

Vor gut drei Wochen stand in Down Under die Tenniswelt kopf. Innert gut 24 Stunden krönten sich Serena Williams und Roger Federer (beide 35) zu den ältesten Einzel-Grand-Slam-Siegern seit 45 Jahren. Derweil duelliert sich Stürmer Francesco Totti (40), eine lebende Legende der AS Roma, in der höchsten italienischen Fussballliga mit zum Teil halb so alten Verteidigern. Und in der National Hockey League gehört der Tscheche Jaromir Jagr (45) bei den ­Florida Panthers nach wie vor zu den Leistungsträgern.

Sportler, die lange Topleistungen erbringen, entsprechen einer gesellschaftlichen Entwicklung. «Menschen werden generell älter und bleiben länger fit. Als die AHV eingeführt wurde, starben die Leute im Durchschnitt mit 70 Jahren; heute sterben sie mit 85», sagt Walter O. Frey, Ärztlicher Leiter Balgrist Movemed. Trotzdem sind sich der renommierte Sportarzt und die anderen befragten Experten einig: Es bleibt auch künftig Ausnahmeathleten vorbehalten, sich als über 35-Jährige an der Spitze zu halten. Denn der Alterungsprozess ist eine biologische Tatsache: Ab ungefähr dem 20. Altersjahr nimmt die Anzahl der mit den Muskeln verbundenen Nerven (Synapsen) langsam ab.

Disziplin und doppelt Glück

Roland Fuchs, für das Fitness­training des SC Bern und zweier Schwingerkönige zuständig, sagt daher: «Eishockey wird immer schneller, immer härter. Es wird auch künftig eine Ausnahme sein, wenn einer mit 40 noch auf gutem NLA-Niveau spielt.» Und Mar­kus Tschopp, Leistungsphysio­loge des Fussballnationalteams, meint: «Mit zunehmendem Alter nimmt einerseits die physische Leistungsfähigkeit und anderseits die generelle Belastbarkeit ab.» Vor allem die Schnelligkeit wird laut Tschopp zunehmend zu einem limitierenden Faktor.

«Wer ausschweifend lebt, wird kaum eine lange Karriere haben.»



Roland Fuchs, Konditionstrainer

Das gilt für Spitzensportler, die ihr Potenzial ganz oder nahezu ausgeschöpft haben. Denn auf Niveau des Normalbürgers lässt sich selbst nach der Pension noch eine Steigerung erreichen. «Der Trainierte 70-Jährige kann mit dem untrainierten 30-Jährigen mithalten», hält Sportarzt Frey fest. Bis ins hohe Sportleralter Erfolge feiern können hingegen nur die wenigsten. «Man braucht doppelt Glück: Erstens benötigt man gute Gene, zweitens muss man von schwerwiegenden Verletzungen verschont bleiben», ­erläutert Roland Fuchs.

Glück ist indes nur die Grundvoraussetzung, der Athlet muss einen erheblichen Beitrag leisten. In dieser Hinsicht ist Federer ein Musterbeispiel; die drei Experten weisen unisono auf die hervorragende Karriereplanung des Tennisstars hin. «Er hat über all die Jahre sowohl der Regeneration als auch der Verletzungsprävention viel Wert beigemessen», meint Markus Tschopp. Überhaupt ist intensives, quali­tativ gutes und individualisier­tes Training allein nicht ausreichend; es braucht auch «den Mut zur Pause», wie Frey sagt. «Eine lange Karriere auf Topniveau kann nur haben, wer das Wechselspiel zwischen Belastung und Regeneration mit all seinen Raffinessen beherrscht.» So hat sich Federers Verzicht auf die Olympischen Spiele in Rio fünf Monate später in Melbourne ausbezahlt – mit Zins und Zinseszinsen.

Eine Frage des Charakters

Ein bedeutender Faktor ist der Lebenswandel. Fuchs sagt klipp und klar: «Wer ausschweifend lebt, wird kaum eine lange Karriere haben.» Negative Beispiele gibt es genug: So trat etwa Marat Safin, ähnlich talentiert wie Federer, aber dem weiblichen Geschlecht und Partys übermässig zugetan, mit 29 Jahren und «nur» zwei Grand-Slam-Titeln zurück. Ob einer während zweier Dekaden die nötige Trainingsdisziplin aufbringt und den Verlockungen, denen junge Profisportler ausgesetzt sind, widerstehen kann, ist letztlich Charaktersache.

«Das menschliche Potenzial ist gewaltig, sofern der Athlet optimal auf seinen Körper achtet.»



Walter O. Frey, Sportarzt

Wie lange jemand an der Spit­ze bleiben kann, hängt auch von der Sportart ab. Eishockeyspie­ler sind durchschnittlich länger aktiv als Fussballer, weil durch das Gleiten die exzentrischen ­Belastungsspitzen tiefer sind ­respektive der Bewegungsapparat weniger Schlägen ausgesetzt ist. Teamsportler können im ­Normalfall länger mithalten, weil, wie Sportwissenschafter Tschopp erklärt, «die verminderte körperliche Leistungsfähigkeit durch die Mannschaft kompensiert werden kann». Als Beispiel nennt er Jagr, der in Unterzahl nicht mehr zum Einsatz kommt.

«Das menschliche Potenzial ist gewaltig, sofern der Athlet optimal auf seinen Körper achtet», fasst Frey zusammen. Federer, Totti und Konsorten gehören noch zu den Besten, weil sie Glück gehabt und jahrelang fast alles richtig gemacht haben. Dennoch: Die Sportfans sollten ihre Auftritte geniessen, solange sie können. Denn eigentlich haben diese Stars das Ablaufdatum überschritten. (Berner Zeitung)