Ueli Steck soll in Nepal beerdigt werden

Ueli Steck soll seine letzte Ruhe in Nepal finden. Nach Angaben von Stecks Sprecher ist es der Wunsch seiner Familie, dass der verstorbene Extrembergsteiger im Himalaja-Land beerdigt wird. In der Schweiz soll es später eine Gedenkfeier geben.

Ueli Steck habe Nepal geliebt und bei den Sherpa und deren Familien viele Freunde gehabt, sagte Stecks Sprecher Andreas Bantel der Nachrichtenagentur sda. Die Familie wünsche sich deshalb, dass Steck in Nepal beerdigt werde. «Ueli soll in Nepal bleiben.»

Stecks Angehörige reisen laut Bantel schnellstmöglich nach Nepal. Die Beerdigung wird schon in den nächsten Tagen stattfinden – wie es im buddhistisch geprägten Land üblich ist. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch in der Schweiz des abgestürzten Bergsteigers gedacht werden.

Nach Kathmandu überführt

Der Berner Extrembergsteiger war am Sonntagmorgen bei einer vorbereitenden Erkundungstour in der Nähe des Mount Everest abgestürzt. Eine sechsköpfige Rettungsmannschaft konnte den 40-Jährigen nur noch tot bergen. Seine sterblichen Überreste wurden zunächst per Helikopter nach Lukla gebracht, wo sich der einzige Flughafen in der Gegend des Mount Everest befindet.

Stecks Leichnam wurde anschliessend in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu überführt. Dort werde die Familie von ihm Abschied nehmen können, sagte Bantel. Sie hoffe auch auf mehr Informationen zu den Umständen des Unfalls.

Tour ohne Sauerstoffflasche

Seine Familie sei «unendlich traurig». Sie bat zudem darum, auf Spekulationen um die Todesumstände zu verzichten. Stecks Umfeld will die Öffentlichkeit informieren, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Steck befand sich seit Anfang April zu einer neuen Expedition beim Mount Everest. Er wollte den höchsten Berg der Welt (8848 Meter über Meer) besteigen und von dort so rasch wie möglich zum daneben gelegenen Lhotse (8511 Meter über Meer) weiter gehen. Die Tour wollte er ohne Sauerstoffflasche absolvieren.

Die Infografik zeigt die Route, die Steck bewältigen wollte:

Steck sei allein unterwegs gewesen, als er zwischen Camp I und Camp II am Fusse des Everest 1000 Meter in die Tiefe gestürzt sei, sagte Mingma Sherpa von «Seven Summits Trecks». Die Firma hatte Stecks jüngste Expedition im Himalaja mitorganisiert.

Steck hat seine Pläne in einem Youtube-Video erklärt. (11. April 2017) Video: Youtube

Steck sei um ungefähr 10 Uhr am Sonntagmorgen verunglückt, sagte Mingma Sherpa weiter. Er und sein Team seien sehr traurig über den Verlust eines «ausgezeichneten Bergsteigers und sehr netten Menschen», sagte er.

In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» anfangs April sagte er: «Scheitern heisst für mich: wenn ich sterbe und nicht heimkomme.» Dennoch schätzte er das Risiko beim Everest-Lhotse-Projekt als gering ein: «Bin ich auf dem Everest, kann ich ­jederzeit abbrechen (...) Für mich ist es primär ein physisches Projekt. Entweder komme ich durch – oder habe keine Kraft zur ganzen Überquerung. Ich wählte diesen Ansatz auch, weil ich mit Risiko kaum besser oder erfolgreicher sein kann.»

Parmelin: Steck verschob Grenzen

Sportminister Guy Parmelin schrieb in einer Stellungnahme, leider sei Stecks Aussage «Scheitern heisst Sterben» nun «zur traurigen Prophezeiung» geworden. Der Bundesrat sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

«Steck war einer der Besten, verschob Grenzen, und doch blieb er immer bescheiden», schrieb Parmelin und würdigte Stecks «Leistungen, seine Willenskraft und seine Haltung». Steck sei seine Aufgaben «mit höchstem Respekt und Sorgfalt» angegangen.

«Schweizer Maschine»

Steck war einer der angesehensten Bergsteiger seiner Generation. Er war vor allem für sein Bergsteigen mit schnellem Tempo bekannt. Unter anderem hatte er mehrere Rekorde für den Aufstieg an der Nordseite des Eiger aufgestellt. Diesen hatte er in zwei Stunden und 47 Minuten erklommen, ohne ein Seil zu benutzen.

2013 schaffte er als erster Solo-Bergsteiger den Aufstieg an der Südseite des Annapurna in Nepal, nachdem er dort 2007 bei einem Sturz beinahe ums Leben gekommen war. Dafür bekam er im darauffolgenden Jahr den «Piolet d'Or», die Top-Auszeichnung im Bergsteigen.

2015 entschied sich Steck, alle 82 Gipfel in den Alpen mit einer Höhe von mehr als 4000 Metern zu erklimmen. Zwischen den Bergen reiste er nur zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit dem Gleitschirm. Für diese Errungenschaft brauchte er 62 Tage. Sie trug dazu bei, seinen Ruf als «Schweizer Maschine» zu festigen.

Ueli Steck hinterlässt eine Ehefrau. (woz)