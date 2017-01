Curling ist ein Spiel der Zentimeter. Das weiss auch Alina Pätz, als sie im Final des 49. Berner Damen-Cups zu ihrem letzten Stein ansetzt. Vor ihr liegen drei rote Steine, wobei einer davon am nächsten zur Mitte platziert ist. Nur wenn sie ihren gelben Stein zwischen den beiden roten hindurch ins Haus gleiten lässt, kann Baden Regio mit den drei Bernerinnen Nicole Schwägli, Marisa Winkelhausen und Nadine Lehmann das Turnier gewinnen.

Ansonsten triumphieren die Vorjahressiegerinnen aus Aarau um Skip Silvana Tirinzoni. «Es war eine schwierige Situation», wird Pätz wenig später sagen, doch die 26-Jährige zeigt sich nervenstark und platziert den Stein genau in der Mitte zum entscheidenden 4:3. «Zum Glück hat der Stein nicht noch gecurlt», meint Pätz.

Lob für den Gegner

Für die Badenerinnen war es der perfekte Abschluss eines Turniers, in dem sie sehr überzeugend aufgetreten sind und unter anderen auch die amtierenden Europameisterinnen aus Russland um Victoria Moisejewa zweimal bezwingen konnten. Dass sie sich auch von den Aarau­erinnen nicht stoppen liessen, ist ein Indiz für die aufsteigende Form, die sich nach dem durch­zogenen Saisonstart feststellen lässt. Denn die Equipe um Tirinzoni zeigte zuletzt bei Grand-Slam-Turnieren starke Leistungen und schaffte zweimal den Finaleinzug.

Vor Wochenfrist fehlte wenig, und die Aarauerinnen hätten ihren zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert. Tirinzonis letzter Stein geriet indes um einige Zentimeter zu kurz. «Aarau hat sehr gut gespielt», sagt Alina Pätz. «Mit einem Stein hätte alles anders sein können.»

Das Duell der beiden Schweizer Topteams war eine Neuauflage des Finals von vor zwei Jahren. Damals hatten sich die Badenerinnen mit 5:3 durchgesetzt, wenig später auch bei der Schweizer Meisterschaft triumphiert und schliesslich in Sapporo überraschend den WM-Titel geholt. Damit will sich Alina Pätz indes nicht befassen. «Die Ausgangslage war damals eine ganz andere», sagt die Zürcherin. Zwar sind die globalen Wettkämpfe im März in Peking ein erklärtes Saisonziel der Badenerinnen, sie denken aber nicht zu weit voraus.

Am Mittwochabend fliegen sie weiter nach Glasgow, wo ein Turnier der Champions Tour ausgetragen wird, und Mitte Februar folgt bereits die Schweizer Meisterschaft in Flims, wo das Ticket nach China auf dem Spiel steht. «Wir nehmen Schritt für Schritt», sagt Pätz. Wichtig sei, dass sie an jedem Turnier gut spielen und sich zu verbessern versuchen. Denn auch wenn sich die Badenerinnen nicht zu sehr mit der Zukunft befassen wollen, ein Fernziel haben sie schon lange im Auge: das Qualifikationsturnier im Herbst für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang. «Dann müssen wir bereit sein», sagt Pätz. Sie weiss, auch dann könnten wieder Zentimeter entscheiden.

