Trauer um Ueli Steck: Der Berner Extrembergsteiger ist am Sonntagmorgen Ortszeit beim Mount Everest in den Tod gestürzt. Seine Familie hat heute früh von seinem Tod Kenntnis erhalten. Sie sei «unendlich traurig», teilte Stecks Mediensprecher mit.

Mountainbiker Nino Schurter teilt seine Bestürzung über die Nachricht auf Twitter: «Was für eine traurige Nachricht! Mein grösstes Beileid seinen Angehörigen. Ueli war einer der inspirierendsten Sportler!»

RIP Ueli Steck ????. Was für eine traurige Nachricht! Mein grösstes Beileid seinen Angehörigen. Ueli war einer der inspirierendsten Sportler! — Nino Schurter (@nschurter) April 30, 2017

Auch Moderator Nik Hartmann ist tief betroffen:

Das macht uns fest traurig. Ueli Steck ist tödlich verunglückt. pic.twitter.com/PPhRlMAaSN — Nik Hartmann (@Nikhartmann) April 30, 2017

Bergsteiger weltweit sind erschüttert. Ronnie Muhl hatte Steck vor 15 Tagen in einem Base-Camp am Mount Everest getroffen. Steck habe ihm von seinen Vorbereitungen erzählt. «Was für eine Ikone ... was für ein unglaublicher Verlust. Meine Gedanken sind bei der Familie und Freunden.»

Sad news of Ueli Steck's death in #Everest #Nepal

The #Swiss climber/mountaineer was a legend in his own right.https://t.co/TQ5lv1G378 — bibek (@tistung) 30. April 2017

Hunderte Fans trauern unter dem letzten Eintrag Stecks auf dessen Facebook-Profil vom 26. April und sprechen den Hinterbliebenen ihr Beileid aus: «Ruhe in Frieden Ueli Steck! Du hast deine Passion gelebt,» schreibt ein Facebook-Nutzer. «R.I.P. Ueli – Erklimme die Wolken so, wie die Berge» ein weiterer.

Update folgt...

(jdr)