Wiler-Ersigen: Flexibel und erfolgreich

Nationalliga A

Aus der Perspektive von Floorball Köniz hätte das Jahr 2017 kaum schlechter beginnen können. Hatten sich die Akteure Trainer René Berliats beim 5:8 gegen die Grasshoppers während langer Zeit auf Augenhöhe mit den Zürchern bewegt, blieben sie tags darauf in Chur chancenlos (3:8).



Die Differenz zu den viertklassierten Bündnern beläuft sich sechs Runden vor Qualifikationsschluss auf neun Punkte – den Viertelfinal-Heimvorteil dürften die Vorstädter damit verspielt haben.



Die Langnauer Tigers liessen dem erwartungsgemäss deutlich ausgefallenen Derbysieg über Grünenmatt einen knappen, in der Verlängerung realisierten Triumph in Uster folgen; der erwähnte Platz über dem Strich bleibt in Sichtweite.



In die Nähe einer Überraschung gelangte der UHC Thun, welcher den zweitklassierten Malansern vor eigenem Anhang die Stirn bot, aufopfernd kämpfte, sich aber letztlich trotzdem geschlagen geben musste (2:3).