Zenger zeigt Zähne

Drei «Eidgenossen», drei Geschichten

«Wann kehrst du zurück?» Zwei Jahre lang wurde ihm die Frage immer wieder gestellt. Beat Salzmann mochte kaum mehr darauf antworten, zumal eine verlässliche Prognose unmöglich schien. Nun hat der Emmentaler einen Schlussstrich gezogen, seine Karriere beendet.



Geschehen war es am Neujahrstag 2015. Salzmann, Kranzgewinner am «Eidgenössischen» in Burgdorf, stürzte beim Skifahren, zog sich eine Hirnerschütterung zu. Er rechnete mit ein paar Wochen Pause. Doch aus Wochen wurden Monate, aus Monaten Jahre. In Heimenschwand weilt er als Betreuer der Langnauer Athleten. Und als er das Treiben in den Sägemehlringen beobachtet, gesteht er, mit dem Adieusagen Mühe bekundet zu haben. Mehrere Comebackversuche misslangen, die Symptome traten nach Trainings jeweils auf. Schwindel und Kopfschmerzen begleiten ihn heute noch, «etwa an einem Tag pro Woche spüre ich die Folgen des Unfalls», meint der 31-Jährige. An den verhängnisvollen 1. Januar denkt er oft zurück. «Klar hadere ich damit. Das wird noch eine Zeit lang so sein.»



Weil auch Adrian Schenkel aufgehört hat, umfasst die Berner Equipe noch 18 «Eidgenossen». Der Mittelländer (45 Kränze) war quasi Leader der zweiten Garde. In Estavayer sicherte er sich Eichenlaub, zuvor hatte er an drei Grossanlässen den entscheidenden Kampf um den Kranzgewinn verloren. Bis 2019 hatte Schenkel schwingen wollen, Ellbogenbeschwerden erforderten aber eine Operation. «Das war ein Zeichen, einen Neustart zu machen.» Als technischer Leiter im SK Münsingen wird er nicht zuletzt Bruder Remo unterstützen. Langweilig dürfte es ihm ohnehin kaum werden. Schenkel führt einen Bauernbetrieb; im Sommer wird er mit der Familie auf dem Gurnigel leben, als Hirte arbeiten.



Geht es für Schenkel bald bergauf, ging es für Hansruedi Lauper zuletzt leistungsmässig bergab. Der zweifache Kranzfestsieger hat seit Ende 2011 lediglich dreimal Eichenlaub gewonnen. In Heimenschwand jedoch resultiert Rang 8 – und damit überraschend der Kranzgewinn. Lauper plagen seit langem Verletzungssorgen, die Berner Kadertrainings besucht er nicht mehr. Ungemein frustrierend seien die letzten Saisons gewesen, sagt der 36-Jährige. Am Wislisauer Regionalschwinget Ende April wollte er den Rücktritt vermelden, von Kollegen liess er sich nach Platz 4 jedoch zum Weitermachen überreden. Denkbar ist, dass der Mittelländer nach dem Heimfest auf dem Gurten (11. Juni) aufhören wird.