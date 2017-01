Am Ende des Tunnels

Reine Harmonie würde nicht passen. Es wäre irgendwie surreal, avancierte das Abschiedsrennen von Tina Maze zum Freudenfest. Die Slowenin hat eine Karriere lang gekämpft – mit fast allen, die ihren Weg gekreuzt haben, am härtesten wahrscheinlich mit sich selbst. Es lässt sich daher als Spiegel des Ganzen bezeichnen, knistert es vor dem samstäglichen Riesenslalom in Maribor wie feuchtes Holz im ­Kaminfeuer.

Im Bestreben, den finalen Auftritt aus bestmöglicher Ausgangsposition zu bestreiten, beantragte die 33-Jährige beim Weltverband FIS den Verletztenstatus, welcher die Startposition des betroffenen Athleten konserviert. Im Frühling 2015 jedoch hatte Maze verkündet, eine Saison lang zu pausieren; Ende Oktober 2016 folgte in Sölden die Rücktrittserklärung inklusive Ankündigung der Derniere auf der heimischen Habakuk-Piste.

Von einer Verletzung war nie die Rede, und daher erstaunte es nicht, wurde ihr Antrag abgeschmettert. Was der Doppelolympiasiegerin missfällt, weil sie nun mit einer Nummer über 30 antreten muss, deshalb chancenlos sein dürfte. «Ich will ein Rennen bestreiten, konkurrenzfähig sein, nicht nur ins Publikum winken», hielt sie Ende Dezember gegenüber der italienischen «Gazzetta dello Sport» fest. «Tina will sich keinesfalls blamieren», sagt Bernhard Matti.

Ausgezeichnete Form

Der Berner Oberländer hat jahrelang mit der vierfachen Weltmeisterin gearbeitet. Zuerst testete der sechsfache Weltcupfahrer für die Allrounderin Skier, später stieg er bei der Schweizer Firma Stöckli zum Rennsportleiter auf. Maze bereite sich minutiös vor, befände sich in ausgezeichneter Verfassung, sagt Matti.

«Beim Parallel-Riesenslalom der Männer in Alta Badia stand sie als Vorfahrerin im Einsatz und war schneller als Thomas Grandi.» Der Kanadier, Gewinner zweier Weltcupriesenslaloms, ist bereits 44-jährig, taugt jedoch allemal als Gradmesser.

Forscher Ton

Letzteres gilt auch für Maze. Im Winter 2012/2013 liess sie sich 2414 Weltcuppunkte notieren, an dieser Marke dürfte sich selbst Ausnahmetalent Mikaela Shiffrin die Zähne ausbeissen. Auf die Frage, warum Maze derart erfolgreich gewesen sei, erwähnt Matti den Tunnel, in welchen sich die Athletin begeben habe.

«Tina schaute weder nach links noch nach rechts. Lief es ihr in einem Rennen nicht gut, war es nicht empfehlenswert, den Kontakt zu ihr zu suchen.» Aus diesem Grund habe es innerhalb ihres Privatteams «hin und wieder geknallt». Wobei in ihrem Fall wichtig sei, zwischen Sportlerin und Mensch zu unterscheiden.

«Wie ein umgekehrter Handschuh» sei sie während ihrer Auszeit gewesen, konstatiert der 35-jährige Gstaader. «Wir sprachen über die letzten Jahre, und ich realisierte, dass sie gar nicht gemerkt hatte, wie forsch und unumgänglich sie zuweilen rübergekommen war.» Phasenweise sei sie blass geworden, mehrfach habe sie sich entschuldigt – «es tat ihr wirklich Leid».

Dass ihr Matti einst über ein halbes Jahr lang als Servicemann diente, wusste sie nicht mehr. «In diesen Momenten wurde mir bewusst, wie tief der Tunnel gewesen sein muss.» Der Athletin bescherte die Tunnelmentalität Erfolg, der Skifirma in der Winterwelt einen markanten Anstieg des Bekanntheitsgrades. «Tina und Stöckli haben extrem voneinander profitiert», lässt Matti verlauten.

Schnelle Nachfolgerin

Womöglich wird er Selbiges in ein paar Jahren über Ilka Stuhec sagen. Stöckli hat die 26-Jährige wie einst Maze als Restposten engagiert. Stuhec ist wie Maze Slowenin, wie Maze im Privatteam unterwegs, wie Maze auf Stöckli durchgestartet – im Unterschied zu Maze ohne Anlaufzeit.

Aus den ersten sechs Rennen resultierten vier Siege, in den Riesenslaloms am Semmering belegte die Speedspezialistin die Ränge 26 und 22, nachdem sie zuvor in der Basisdisziplin nur einmal gepunktet hatte. Stuhec sei eine «coole, aufgestellte Frau», stehe nicht unter Dauerstrom, sagt Matti. Als «Servicemann» amtet seit Jugendzeiten ihre Mutter, als Physiotherapeutin ihre beste Freundin – Harmonie scheint ein Bestandteil des Alltags zu sein.

Maze hingegen lag mit dem eigenen Verband bis fast zuletzt im Clinch. In Maribor – der Konflikt wurde vor ein paar Tagen beigelegt – wird sie in einem eigens kreierten Dress antreten, ohne Sponsorenlogos. Ursprünglich hatte sie den persönlichen Partnern eine Plattform bieten wollen, worauf die Funktionäre ihr Veto einlegten. Nun scheint dem letzten Kampf nichts mehr im Weg zu stehen. (Berner Zeitung)