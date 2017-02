Die Schweiz war mal eine Macht im Bobsport. Es gab Phasen, da reichte wegen des landesinternen Konkurrenzdrucks ein Po­destplatz nicht, um sich den Startplatz fürs folgende Weltcuprennen zu sichern.

Diese Zeiten sind weit weg, das vergangene Wochenende hätte dies kaum eindrücklicher zeigen können. An der WM in Königsee resultierten für die Teams von Beat Hefti und Rico Peter mit dem kleinen Schlitten lediglich die Ränge 15 und 16, es handelte sich um das mit Abstand schwächste Schweizer Abschneiden in diesem Jahrtausend. In der Viererkonkurrenz gehört Peter zumindest zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Neben ihm startet der Emmentaler Clemens Bracher. Welcher in seiner Karriere ein einziges Weltcuprennen bestritten hat.

Wohl ein Duell mit Hefti

Was noch vor 15 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre, ist nun Realität, Bracher ist quasi aus dem Nichts an die WM gereist. Wobei ihm unrecht tut, wer ihn bloss als Profiteur bezeichnet. Die Europacup-Gesamtwertung beendete der 30-Jährige als Zweiter. Und bei seinem Debüt auf höchster Stufe in Innsbruck erreichte er trotz unvorteilhafter Startnummer Rang 12, der Rückstand auf den Sieger belief sich auf weniger als eine halbe Sekunde. «Dieses Ergebnis beweist, dass wir etwas drauf haben», sagt Bracher. Verbandssportchef Thomas Lamparter mag die Equipe nicht unter Druck setzen. «Es geht darum, an der WM Erfahrungen zu sammeln», hält der Oberaargauer fest.

Brachers Ziel an den Titelkämpfen, welche in Sotschi hätten stattfinden sollen, nach Aufdeckung des russischen Dopingskandals aber nach Deutschland vergeben wurden, ist ein Rang in den Top 15. Seit einer Woche weilt er in Bayern, die Bahn liegt ihm; was das Material betrifft, stösst er an Grenzen. Dank Crowdfunding ist es dem Schweizer Meister von 2016 gelungen, neue Kufen anzuschaffen. Bleiben die zu langsamen Schlitten als Kernproblem. «In den unteren Bahnabschnitten verlieren wir im Vergleich mit den Besten zu viel Zeit», sagt Bracher, der im Sommer einen neuen Zweier- und und einen neuen Viererbob erwerben will. Kostenpunkt: rund 110 000 Franken. «Wollen wir nochmals einen Schritt vorwärtsmachen, brauchen wir optimale Rahmenbedingungen.» Das Geld aufzutreiben, werde aber eine Herausforderung.

Fast alles dreht sich bei Clemens Bracher um die nächste Saison. Aufs letzte Weltcuprennen im März wird er verzichten, dafür in Übersee trainieren – in den USA wird 2017/2018 der Weltcup eröffnet. Der Pilot aus Wasen will sich einen fixen Startplatz erkämpfen und sich das Olympia­ticket für die Spiele in Südkorea sichern. Im Zweierbob dürfte es zum Duell mit dem Olympiazweiten Beat Hefti kommen, den er einst anschob. Und auf den er nicht mehr sonderlich gut zu sprechen ist. Darauf eingehen mag Bracher nicht. Er sagt bloss, sich vor Konkurrenz nicht zu fürchten. «In dieser Saison bin ich fünfmal gegen Hefti gefahren, dreimal bin ich schneller gewesen.» (Berner Zeitung)