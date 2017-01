Beat Feuz visiert das Podest an

«Am Ende des Tages ist es natürlich mein Ziel, aufs Podest zu kommen», sagt Beat Feuz. Der 29-jährige Skirennfahrer steht am Wochenende an der 87. Ausgabe des Lauberhornrennens am Start – in seiner Königsdisziplin, der Abfahrt. Fünf Jahre nach seinem Sieg sieht sich der Emmentaler allerdings nicht als Favorit. Besser als Rang 6 (in Val d'Isère) war er in dieser Saison noch nie.

Feuz und der Tross von Swiss Ski sind am Montagnachmittag nach Wengen angereist. Dies einen Tag früher als geplant, weil bereits am Dienstag auf der Abfahrtsstrecke trainiert werden soll. Noch ist allerdings fraglich, ob das Wetter mitspielt.

Was die Fahrt mit der Wengernalpbahn in Beat Feuz für Erinnerungen weckt und wie er die Situation im Schweizer Skisport nach dem enttäuschenden Resultat der Slalomfahrer in Adelboden einschätzt, erzählt er im Video oben.

www.lauberhorn.ch (mb)