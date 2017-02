«Es war eine sehr gut Fahrt von mir, bis auf den letzten Abschnitt. Da habe ich den Sieg vergeben», sagte Beat Feuz, der in der Abfahrt von Kvitfjell mit 14 Hundertstelsekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Kjetil Jansrud Platz 3 belegte. Für den Abfahrtsweltmeister von St. Moritz war es der 25. Podestplatz im Weltcup. Im Vergleich zum Freitag, wo ihm nur der 7. Rang geblieben war, sei er auf jeden Fall zufrieden.

In zwei Wochen steht mit dem Weltcupfinale in Aspen der nächste Höhepunkt an. Feuz hofft, dass er seine Form bis dahin konservieren kann: «Nach dem Super-G morgen bleiben wir noch zwei Tage in Kvitfjell und trainieren hier. Danach folgt eine Woche Vorbereitung in der Schweiz, ehe wir nach Amerika fliegen.»

Jansrud, der zum sechsten Mal in Kvitfjell triumphierte, freute sich, dass er den norwegischen Kindern an der Piste ein Geschenk machen konnte. Mit seiner Fahrt im unteren Teil war er aber wie Feuz nicht ganz zufrieden. Dafür konnte er in Sachen Gesundheit positive Nachrichten überbringen: Die Viruserkrankung, die ihn zuletzt beeinträchtigt hatte, ist überstanden.

Carlo Janka, der sich als Fünfter so gut wie noch nie in einer Abfahrt in Kvitfjell klassierte, bedauerte, dass er bei der Einfahrt in den flachen Teil das Tempo nicht ganz mitnehmen konnte. «Das war gestern schon nicht gut und heute leider auch nicht. Es hatte aber ein paar Abschnitte dabei, die gut waren», so der Bündner.

