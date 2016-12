«Das ist schwer zu akzeptieren, es ist einfach gefährlich»

Es schneit am österreichischen Semmering. Und das so stark, dass der zweite Riesenslalom der Frauen innert zwei Tagen mehrfach unterbrochen werden musste. Dennoch wurde das Rennen zu Ende gefahren, was Tina Weirather gar nicht nachvollziehen konnte: «Ich kann es nicht verstehen, dass die FIS mal wieder versucht, ein Rennen durchzustieren. Im Ziel war ich ziemlich wütend.»

Die Verhältnisse seien «gefährlich, und von Fairness ganz zu schweigen», so die genervte Liechtensteinerin. «Dass wir starten mussten, ist sehr schwer zu akzeptieren.» Es gebe zwar eine Spur, diese sei in Ordnung, aber: «Wenn man von dieser Linie nur ganz wenig abkommt, ist da so ein klebriger Neuschnee, der macht es uns sehr schwer.» Auch Tessa Worley, die immerhin aufs Podest fuhr, schüttelte bei ihrer Einfahrt ins Ziel den Kopf.

Mit den schwierigen Bedingungen hatte auch Lara Gut ihre liebe Mühe. Die Schweizerin landete auf dem sechsten Rang – zwei Plätze schlechter als beim Riesenslalom von gestern. Den Sieg holte sich wie am Vortag die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Wegen starker Windböen abgesagt wurde hingegen die Weltcupabfahrt der Männer in Santa Caterina (Italien). (fas)