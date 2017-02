Die Krux mit den Hundertsteln

14 Hundertstelsekunden am Sams­tag, 14 Hundertstelsekunden am Sonntag. War es für den drittplatzierten Beat Feuz in der Abfahrt die Differenz auf die ­Siegerzeit des Norwegers Kjetil Jansrud, handelte es sich gestern um die Marge, die dem Emmentaler zum Podestplatz fehlte. Den Super-G in Kvitfjell beendete Feuz als Fünfter. Ein wenig haderte er schon mit den geringen Rückständen. Doch viel mehr zeigte er sich bemüht, seine positive Bilanz des Wochenendes hervorzustreichen. Die Ränge 7, 3 und 5 in den ersten Rennen nach dem WM-Trubel – das kann sich sehen lassen.«Es war nicht ganz einfach, so kurz nach den Weltmeisterschaften den Fokus wieder aufs Skifahren zu richten», gestand Feuz, in St. Moritz Goldmedaillenge­winner in der Abfahrt.

Sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G vergab er noch bessere Platzierungen durch jeweils einen Fahrfehler. Am Samstag in der Königsdisziplin musste der 30-Jährige nicht lange überlegen, wo er den Sieg vergeben hatte. «Der untere Teil gelang mir nicht nach Wunsch.» Ein Blick auf die Abschnittszeiten bestätigt diese Einschätzung. Nach etwas mehr als der Hälfte des Pensums hatte Feuz knapp vor Jansrud gelegen, dann aber die entscheidenden Hundertstel eingebüsst, obwohl auch der Norweger in jenen Passagen alles andere als perfekt gefahren war. Dessen Fahrzeit im letzten Sektor reichte dort nur gerade zu Rang 42.

Caviezels gute Verfassung

Anders als bei der ersten Abfahrt vom Freitag konnte die Olympiapiste von 1994 auf ihrer ganzen Länge befahren werden. Gleichwohl prägten äusserst geringe Zeitabstände auch die letzte Abfahrt vor dem Saisonfinal von Mitte März in Aspen: Gleich sechzehn Athleten klassierten sich innerhalb einer Sekunde. Unwesentlich langsamer als Feuz war ­Carlo Janka. Der Bündner lag im Ziel 28 Hundertstel hinter Jansrud, was Rang 5 ergab und der Egalisierung des saisonalen Bestwerts in der Abfahrt gleichkam.

Die gleiche Klassierung hatte Janka in Kitzbühel erreicht. Weltcuppunkte sicherte sich von den Schweizern sonst nur noch der formstarke Mau­ro Caviezel. Der WM-Dritte in der Kombination wurde 15. und schaffte damit als vierter Schweizer die Qualifikation für den Saisonabschluss in Colorado. In den USA wird auch Patrick Küng dabei sein, obschon er in Kvitfjell nicht annähernd seinen normalen Standard erreichte und dreimal punktelos blieb.

Jansruds Disziplinensieg

Caviezel seinerseits vermochte anders als Janka (36.) auch im Super-G zu überzeugen, wurde Neunter. Mit Urs Kryenbühl (20.), Ralph Weber (21.), Niels Hintermann (24.) und Europacup-Gesamtsieger Gilles Roulin (25.) setzte sich zudem die zweite Schweizer Speedgarde ansprechend in Szene.

Dabei prägten die Routiniers das drittletzte Hochgeschwindigkeitsrennen in dieser Saison: Sieger Peter Fill ist 34, der Zweite Hannes Reichelt gar 36. Und Erik Guay, welcher Rang 3 belegte, ist auch schon 35-jährig. Der Süd­tiroler Fill sprach von einem Traumlauf, erstmals überhaupt entschied er einen Super-G für sich. Als Grund für seine Erfolge im «fortgeschrittenen Sportleralter» nannte er die Familie. «Sie gibt mir enorm viel Kraft und Halt», meinte der Vater zweier kleiner Söhne.

Als Siebter gehörte Lokalmatador Kjetil Jansrud, der in der Abfahrt seinen sechsten Sieg auf seinem Hausberg gefeiert hatte, für einmal zu den Geschlagenen. Dennoch konnte sich der 31-jährige Norweger freuen: Der Sieg in der Disziplinenwertung ist ihm nicht mehr zu nehmen. Auch in der Abfahrt könnte Jansrud die kleine Kristallkugel wie bereits im Winter 2014/2015 gewinnen. Vor dem abschliessenden Rennen in Aspen liegt er 33 Punkte vor Fill. (Berner Zeitung)