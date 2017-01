Dritter Super-G, dritter Sieg – Lara Gut dominiert

Wie schon in Lake Louise und Val d'Isère ist Lara Gut auch im Super-G in Garmisch nicht zu schlagen. Die Tessinerin fährt auf der WM-Piste von 2011 souverän zu ihrem 22. Weltcupsieg.

Gut, Venier, Weirather

Lara Gut triumphierte mit 0,67 Sekunden Vorsprung vor der Österreicherin Stephanie Venier, die im Weltcup zuvor noch nie besser als Sechste gewesen war. Wie Gut, die nun alle drei Saisonrennen im Super-G gewonnen hat, stand auch Tina Weirather in dieser Disziplin zum dritten Mal in Serie auf dem Podest. Nach zwei 2. Rängen reichte es der Liechtensteinerin in Oberbayern mit 0,86 Sekunden Rückstand zum 3. Platz. Am Vortag in der Abfahrt war Gut von Lindsey Vonn noch abgefangen worden. Die US-Speed-Queen kam mit 15 Hundertsteln Vorsprung auf die Tessinerin zu ihrem 77. Weltcupsieg. Gleiches wiederholte sich im Super-G am Sonntag nicht. Die eben erst von einer Oberarmverletzung zurückgekehrte Vonn kämpfte sichtlich mit den im Vergleich zur Abfahrt engeren Radien. Am Ende resultierte für die Amerikanerin mit mehr als eineinhalb Sekunden Rückstand keine Top-Platzierung.

Näher an Shiffrin gerückt

Im Gesamtweltcup kam Gut dank ihrem starken Wochenende der führenden Mikaela Shiffrin deutlich näher. Die in Garmisch pausierende Amerikanerin liegt noch mit 135 Punkten Vorsprung vor der Titelverteidigerin (1008:873). In der Super-G-Wertung führt Gut mit dem Punktemaximum deutlich vor Weirather (300:220). Anna Veith gab in Oberbayern ihr Speed-Comeback. Doch die zweifache Gesamtweltcupsiegerin aus Österreich, die im Oktober 2015 eine schwere Knieverletzung erlitten hatte, schied nach starker zweiter Zwischenzeit aus. Auch die Deutsche Viktoria Rebensburg und die Italienerin Sofia Goggia verpassten auf dem vom Schweizer Gruppentrainer Roland Platzer gesteckten Kurs ein Tor.

Resultate

R Name Zeit 1. Lara Gut 1:17.92 2. Stephanie Venier +0.67 3. Tina Weirather +0.86 4. Nicole Schmidhofer +1.07 5. Tessa Worley +1.08 6. Elena Curtoni +1.25 7. Federica Brignone +1.44 8. Kajsa Kling +1.56 9. Lindsey Vonn +1.65 10. Francesca Marsaglia +1.75 10. Ricarda Haaser +1.75 12. Corinne Suter +1.81 13. Christine Scheyer +1.88 14. Elisabeth Goergl +1.95 15. Laurenne Ross +2.03 16. Johanna Schnarf +2.20 17. Kira Weidle +2.26 18. Maria Therese Tviberg +2.55 19. Ester Ledecka +2.57 20. Romane Miradoli +2.62 21. Fabienne Suter +2.78 22. Ilka Stuhec +2.82 23. Joana Haehlen +2.86 24. Priska Nufer +2.94 25. Ramona Siebenhofer +3.18 26. Laura Gauche +3.23 27. Breezy Johnson +3.26 28. Anna Marno +3.67 29. Elena Fanchini +3.77 30. Jacqueline Wiles +3.91 31. Maryna Gasienica-Daniel +3.93 32. Alice Merryweather +4.01 33. Jennifer Piot +4.07 34. Katrin Hirtl-Stanggassinger +4.24 35. Verena Stuffer +4.43 Tiffany Gauthier DNS Tamara Tippler DNF Denise Feierabend DNF Marion Pellissier DNF Viktoria Rebensburg DNF Vanja Brodnik DNF Anna Hofer DNF Alexandra Coletti DNF Aleksandra Prokopyeva DNF Patrizia Dorsch DNF Leanne Smith DNF Jasmine Flury DNF Marta Bassino DNF Nicole Delago DNF Kajsa Lie DNS Coralie Frasse Sombet DNF Ragnhild Mowinckel DNF Macarena Simari Birkner DNF Stacey Cook DNF Meike Pfister DNF Alice McKennis DNF Michaela Wenig DNF Sofia Goggia DNF Mirjam Puchner DNF Anna Veith DNF Mehr... Weniger...

(xkl/SI)