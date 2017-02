Entscheidung in Crans-Montana

Nach St. Moritz ist vor Crans-Montana: Nur fünf Tage nachdem die WM im Engadin zu Ende gegangen ist, messen sich ab heute die Frauen im Wallis. Zwei Kombinationen, bestehend aus einem Super-G und einem Slalom (Freitag und Sonntag), sowie ein Super-G (Samstag) stehen in Crans-Montana auf dem Programm.

Im Zweiteiler wird an diesem Wochenende – nach nur drei Rennen – bereits die kleine Kristallkugel vergeben. Weltmeisterin Wendy Holdener bietet sich dabei die Möglichkeit, diese Disziplinenwertung zum zweiten Mal de suite zu gewinnen; in der bisher einzigen Kombination dieses Winters wurde sie Vierte. Auch die Silbermedaillengewinnerin von St. Moritz, Michelle Gisin, darf sich Chancen ausrechnen. Sie fuhr in Val d’Isère auf Platz 2.

Im Super-G wird es indes einen Leaderwechsel geben. Lara Gut, die drei von vier Rennen gewann, fällt mit einem Kreuzband- und Meniskusriss für den Rest der Saison aus. Tina Wei­rather könnte bereits am Samstag an ihr vorbeiziehen. Am Donnerstag meldete sich Gut erstmals seit ihrem Unfall in St. Moritz zu Wort. Am Montag war die Tessinerin am linken Knie operiert worden. Es gehe ihr gut, sagte sie, «das Kreuzband ist wieder neu». (Berner Zeitung)