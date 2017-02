Frauen-Kombi nach Sturz-Festival unterbrochen

In Crans-Montana wird der zur Weltcup-Kombination zählende Super-G nach drei Fahrerinnen abgebrochen.

Das Rennen wird um 11.30 Uhr ab dem Reservestart auf verkürzter Strecke neu gestartet. Sowohl die Slowenin Ilka Stuhec als auch die Französin Tessa Worley und Denise Feierabend hatten das Ziel nicht erreicht. Stuhec schied durch einen Torfehler aus, die beiden anderen Fahrerinnen stürzten.

Die Innerschweizerin Denise Feierabend, die Vierte der Kombination an der WM, musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Die Amerikanerin Lindsey Vonn liess via Twitter bereits verlauten, dass sie nicht starten werden. Die weiche Piste wird von einigen als zu gefährlich eingeschätzt.

Well that's enough. I'm not racing today. This is not safe. Please stop this @fisalpine — lindsey vonn (@lindseyvonn) 24. Februar 2017

Am Samstag findet in Crans-Montana zudem ein Super-G statt (10.30). In dieser Disziplin führt nach vier von sieben Saisonrennen Lara Gut mit 300 Punkten. Doch die zweitklassierte Liechtensteinerin Tina Weirather (256) kann die am Knie verletzte Tessinerin schon am Samstag überholen.

Auch im norwegischen Kvitfjell steht gemäss des internationalen Skiverbandes dem Abfahrts-Rennen der Männer (Start 11.15 Uhr) nichts im Wege.

Men's downhill at @WC_Kvitfjell looking good ???? Decision about start position to be made at 10.30 due to wind, start time confirmed at 11.15 pic.twitter.com/i8vwnENGlQ — FIS Alpine (@fisalpine) 24. Februar 2017

Allerdings musste der Start aufgrund des Windes nach unten verschoben werden.

Jury decided to lower the men's downhill start at @WC_Kvitfjell due to strong winds in the upper part. — FIS Alpine (@fisalpine) 24. Februar 2017

Abfahrts-Weltmeister Beat Feuz findet in Norwegen mit den zwei Abfahrten von heute und Samstag (12.00) sowie dem Super-G am Sonntag (12.00) den idealen Ort für seine ersten Einsätze seit seinem Triumph in St. Moritz vor. Auf der Strecke in Kvitfjell holte sich der Berner im März 2011 den ersten von mittlerweile sieben Siegen im Weltcup. Diesem Abfahrts-Triumph liess er ein Jahr später einen Super-G-Sieg folgen. (nag/sda)