Gut gewinnt in Garmisch

Im ersten Moment war Lara Gut nicht überzeugt von ihrer Fahrt. Das Kopfschütteln nach dem Abschwingen im Ziel war ein untrügliches Zeichen von Unzufriedenheit. Die Skepsis vermochte auch der deutliche Vorsprung von 67 Hundertsteln auf die bis dahin führende Österreicherin Stephanie Venier nicht zu verdrängen. «In den schwierigen Passagen habe ich mich ab und zu wie ein Passagier gefühlt. Ich habe mich nicht getraut, voll zu attackieren.» Bei Lara Gut kamen Gedanken auf an die Abfahrt vom Vortag. «Ich dachte daran, dass wiederum die eine oder andere schneller sein könnte.»

Um 15 Hundertstel hatte Lara Gut am Samstag Lindsey Vonn den Vortritt lassen müssen. In ihrem ersten Super-G seit dem Sturz im vergangenen Februar in Soldeu in Andorra, bei dem sie Frakturen am linken Schienbeinkopf erlitten hatte, vermochte die Amerikanerin im Kampf um die Spitzenplätze aber nicht mitzuhalten. Dem wunderbaren Sieg und den vielen Emotionen folgte Platz 9 mit 1,65 Sekunden Rückstand.

Im Super-G ist das Gefühl für die engeren Radien bei der einstigen Dominatorin der Szene nach dem vor zwei Monaten erlittenen Bruch des rechten Oberarms noch nicht in gewünschtem Mass zurück.

Unzufriedenes Talent

Die Zweifel von Lara Gut waren unbegründet. Ihre Einschätzung der eigenen Leistung in dem vom Schweizer Trainer Roland Platzer ausgeflaggten Kurs relativierte sich mit der Fortdauer des Rennens. Die Tessinerin war an diesem Sonntag auf der Piste Kandahar, auf der sie schon im Vorjahr den Super-G gewonnen hatte, eine Klasse für sich.

Wie Vonn vermochten alle anderen Konkurrentinnen nicht mitzuhalten. Stephanie Venier blieb Zweite vor Tina Weirather und sicherte sich ihren ersten Podestplatz im Weltcup. Bisheriges Bestergebnis der Tirolerin, vor vier Jahren Junioren-Weltmeisterin im Super-G, war Rang 6 vor einem Monat in Val d’Isère. Tina Weirather, die Lara Gut in den ersten beiden Super-G des Winters als Zweitklassierte mit Rückständen von einem Zehntel beziehungsweise 13 Hundertsteln hart bedrängt hatte, lag diesmal 86 Hundertstel zurück.

Weitere Schweizerinnen sind in den ersten zehn der Rangliste nicht zu finden. Als zweitbeste Fahrerin von Swiss-Ski klassierte sich Corinne Suter als Zwölfte. Für die Schwyzerin («Mir fehlt im Moment das absolute Selbstvertrauen») war es das beste Ergebnis seit dem gelungenen Auftakt in Lake Louise mit Rang 4 in der zweiten Abfahrt und Platz 7 im Super-G. Den eigenen Ansprüchen des Talents genügt das Abschneiden in Garmisch gleichwohl nicht.

Wie gehabt: Keine Rechnerei

Mit ihrem 22. Sieg im Weltcup verringerte Lara Gut ihren Rückstand auf die in der Gesamtwertung führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf 135 Punkte. Mit der Rechnerei hält es Lara Gut wie eh und je. Sie mag die Entwicklung im saisonalen Klassement nicht gross kommentieren. «Jeder macht seinen Job. Die Medienleute zählen die Punkte, ich fahre Ski. Für mich würde das Zählen ausser zusätzlichem Stress nichts bringen.»

Stress hat Lara Gut auf der Piste genug. Schon morgen steht mit einem Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol der nächste Wettbewerb im Programm, bevor am Wochenende in Cortina d’Ampezzo mit einer Abfahrt und einem Super-G die letzten Speed­rennen im Weltcup vor den Weltmeisterschaften in St. Moritz folgen. Den vollen Kalender sieht Lara Gut keineswegs als Belastung. «Wir trainieren das ganze Jahr, um Ski zu fahren. Die vielen Rennen finde ich gut.» Erfolg macht alles ein bisschen leichter. (Berner Zeitung)