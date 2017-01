Holdener Zweite, Shiffrin siegt trotz Stange

Wendy Holdener nur knapp am ersten Slalom-Sieg vorbei

19 Hundertstel trennten Wendy Holdener vom ersten Weltcup-Sieg im Slalom. So nahe dran war die Innerschweizerin an der Dominatorin der Szene noch nie gewesen. Für die nach wie vor kränkelnde Wendy Holdener war er im sechsten Slalom des Winters die fünfte Klassierung unter den ersten drei.



Michelle Gisin musste den zweiten Ausfall in Folge hinnehmen

Die Engelbergerin, die mit Rang 23 schon im ersten Lauf hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, scheiterte im zweiten Durchgang wie Mélanie Meillard, die dritte Schweizer Finalistin. Die 18-Jährige Walliserin hatte nach halbem Pensum Platz 13 eingenommen. Lara Gut, die ihren zweiten Slalom in diesem Winter bestritt, verpasste die Qualifikation fürs Finale ebenso wie Denise Feierabend, Charlotte Chable und Rahel Kopp.

Mikaela Shiffrin kehrte nach dem Ausfall in Zagreb umgehend wieder auf ihre angestammte Position im Slalom zurück. Fünf von sechs Rennen in dieser Sparte hat sie in diesem Winter gewonnen. Auf dem Weg zu ihrem insgesamt 27. Sieg im Weltcup hatte die Amerikanerin eine Schrecksekunde zu überstehen. Nur mit viel Glück konnte sie das Ausscheiden im zweiten Lauf verhindern, nachdem ihr eine ausgerissene Torstange in die Quere gekommen war.

Die Siegerin von Zagreb, Veronika Velez Zuzulova, schied im ersten Lauf nach besten Zwischenzeiten aus.

Maribor (SLO). Weltcup-Slalom der Frauen. Das Schlussklassement: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:39,61. 2. Wendy Holdener (SUI) 0,19 zurück. 3. Frida Hansdotter (SWE) 0,31. 4. Petra Vlhova (SVK) 0,41. 5. Nina Löseth (NOR) 0,88. 6. Sarka Strachova (CZE)1,34. 7. Ana Bucik (SLO) 1,48. 8. Bernadette Schild (AUT) 1,52. - Ausgeschieden u.a.: Michelle Gisin (SUI), Mélanie Meillard (SUI).

(sda)