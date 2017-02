Kein besserer Ort für Feuz

Beat Feuz mag den Ort Kvitfjell, rund eine halbe Autostunde von Lillehammer in Norwegen ge­legen. «Der kalte, aggressive Schnee passt mir. Die Verhältnisse ähneln jenen in Nordamerika», sagt der Abfahrtsweltmeister von St. Moritz. «Auch die Piste gefällt mir. Sie ist natürlich nicht mit denen in Wengen oder Kitzbühel zu vergleichen. Doch sie beinhaltet alles, was zu einer Abfahrtsstrecke im Weltcup gehört. Neben den Sprüngen finden sich hier technische Abschnitte ebenso wie Gleitpassagen.«

Die Vorliebe für die Olympiastrecke von 1994 schlug sich selbstredend auch in Ergebnissen nieder. «Aber», schränkt Feuz ein, «auf dem Podium bin ich hier schon lange nicht mehr gestanden.» In Kvitfjell zum letzten Mal unter den ersten drei klassiert war er vor fünf Jahren, als er in zwei Super-G Erster und Dritter geworden war.

Im Winter zuvor hatte er gleichenorts in der Abfahrt seinen ersten von mittlerweile sieben Weltcupsiegen errungen. Vor fünf Jahren. Die lange Phase ohne die Ränge eins bis drei in Kvitfjell ist erklärbar. Es war die Zeit, als wegen der Entzündung im linken Knie die Fortsetzung der Karriere des Emmentalers auf der Kippe stand.

Gut im einzigen Training

Feuz schätzt in Kvitfjell auch die Ruhe und die Abgeschiedenheit – umso mehr nach den Festivitäten nach dem Gewinn des WM-Abfahrtstitels. «Hier geht es vergleichsweise gemütlich zu und her», sagt er.

Aus St. Moritz war er zwei Tage nach seinem grossen Sieg abgereist. Vorerst ging es für zwei Tage in sein Wahldomizil bei Innsbruck, anschliessend für vier Tage in seine Heimatgemeinde Schangnau, in der ihm am letzten Freitag ein grandioser Empfang bereitet wurde.

Für die Vorbereitung auf die verbleibenden Aufgaben im Weltcup blieb praktisch keine Zeit. Das einzige Training für die beiden Abfahrten in Kvitfjell nutzte Feuz deshalb auch, um wieder in den Rhythmus zu finden und die Körperspannung aufzubauen.

Mit einer guten Sekunde Rückstand auf die Bestzeit von Super-G-Weltmeister Erik Guay aus Kanada gelang ihm das sehr gut. Der Weltmeister scheint bereit, um auch im Weltcup wieder eine prägende Rolle zu ­spielen. (Berner Zeitung)