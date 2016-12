Kristoffersen gewinnt souverän – Yule stark

Der Norweger Henrik Kristoffersen siegte 33 Hundertstel vor dem Österreicher Marcel Hirscher und errang seinen 12. Sieg im Weltcup. Nach seinem Erfolg vor eineinhalb Wochen in Val d'Isère war der Norweger ein weiteres Mal nicht zu bezwingen. In beiden Läufen stellte Kristoffersen Bestzeit auf. Bereits im Vorjahr hatte Kristoffersen in Madonna vor Hirscher triumphiert. Die beiden waren auch diesmal eine Klasse für sich. Der drittplatzierte Italiener Stefano Gross lag bereits 1,35 Sekunden zurück.

Daniel Yule verlor 1,56 Sekunden auf Kristoffersen, der schon nach dem ersten Lauf geführt hatte. Als Sechster egalisierte Yule sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup. Bereits nach dem ersten Lauf hatte der Romand Platz 6 belegt. Sechster war er auch bereits im Januar dieses Jahres in Santa Caterina geworden. Es wäre an diesem Tag aber auch noch mehr möglich gewesen. Zum ersten Podestplatz seiner Karriere fehlten Yule letztlich nur gerade 21 Hundertstel.

Aerni schiedet bitter aus

Seine gute Ausgangslage nicht ausnützen konnte Luca Aerni. Der Berner, nach dem ersten Lauf unmittelbar hinter Yule auf Platz 7 klassiert, schied kurz vor dem Ziel aus, nachdem er davor eine Zwischenzeit realisiert hatte, die mehr als drei Zehntel besser war als jene des drittklassierten Stefano Gross. Der Berner zeigte aber auf, dass ihm wie Yule nur noch wenig zu einem Platz auf dem Podium fehlt.

Ramon Zenhäusern, der dritte Schweizer im zweiten Lauf, beendete das Rennen auf Position 21. Der Waadtländer Marc Rochat hatte mit Nummer 49 als 33. die Qualifikation für den zweiten Durchgang nur knapp verpasst.

Slalom Madonna di Campiglio (ITA)

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:33.93, 2. Marcel Hirscher (AUT) +0,33, 3. Stefano Gross (ITA) +1,35, 4. Manfred Moellg (ITA) +1,45, 5. André Myhrer (SWE) +1,53, 6. Daniel Yule (SUI) +1,56, 7. Alexis Pinturault (FRA) +1,83, 8. Naoki Yuasa (JAP) +2,04, 9. Patrick Thaler (ITA) +2,05, 10. Marco Schwarz (AUT) +2,07. Ferner: 21. Ramon Zenhäusern (SUI) +3,14.

(sda)