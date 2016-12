Lara Gut wird hart gefordert

Männer

Caviezels Glücksmoment nach langer Pechsträhne

Kjetil Jansrud hat auch den dritten Weltcup-Super-G des Winters gewonnen. Der Norweger siegte in Santa Caterina überlegen. Bei seinem dritten Saisonsieg in dieser Sparte, dem vierten im fünften Speed­rennen, distanzierte er den zweitplatzierten Österreicher Hannes Reichelt um sechs Zehntel. Jansrud staunt selber über seine Hausse. «Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden.» Mehr als der Hinweis auf sein grosses Selbstvertrauen fällt ihm nicht ein. «Mehr kann ich dazu nicht sagen.»



Schweizerseits sorgte Mauro Caviezel für die Schlagzeile des Tages. Der Bündner lieferte als Siebenter sein zweitbestes Super-G-Ergebnis auf höchster Ebene ab. Caviezel war ein Zehntel schneller als der zweitbeste Schweizer, Beat Feuz. Der Schangnauer verpasste seine zweite Top-Ten-Klassierung in diesem Winter im Super-G als Elfter knapp.



Caviezel und Beltrametti



Doch zurück zu Caviezel. Zumindest rangmässig ist er wieder dort angelangt, wo er im vorletzten Frühling schon einmal gewesen war. Zwischen jenem 5. Rang beim Saisonfinale in Méribel, seinem bis anhin besten Ergebnis im Weltcup, und dem 7. Platz im Ersatzrennen für Lake Louise liegen gut 21 Monate mit nicht enden wollendem Verletzungspech. Das Unheil hatte im September vergangenen Jahres im Trainingslager in Chile mit dem Bruch des linken Wadenbeins begonnen.



Mitte April setzten eine Knochenprellung, ein Innenbandanriss im rechten Knie und ein Knochenriss im eben wieder geheilten linken Wadenbein den Bündner ausser Gefecht. Ende August erforderten Verletzungen an der linken Hand erneut eine längere Pause. Der fast vollends abgetrennte Zeigefinger sowie Knochenbrüche und ein Sehnenriss im Hand­gelenk waren die Folgen eines Sturzes im Training in Zermatt.



Dankbarkeit – das Wort fiel in Caviezels Ausführungen im Zielraum in Santa Caterina oft. Bei einem vom Verletzungspech oft Heimgesuchten hört sich das fast wie ein Widerspruch an. «Ich schaue nicht zurück. Vielmehr bin ich froh, stets wieder gesund zurückgekommen zu sein. Andere haben viel grössere Schicksalsschläge hinnehmen müssen.»



Caviezel denkt dabei primär an den im Rollstuhl sitzenden Silvano Beltrametti. «Wie er die schwierige Situation nach dem Unfall in Val-d’Isère von Anfang an gemeistert hat, beeindruckt mich.» Das relativiere für ihn alles. «Dagegen sind meine Verletzungen nichts.» (sda)