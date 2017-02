Lara Gut wurde mit dem Helikopter abtransportiert

Mit einem Schneemobil wurde Lara Gut, die sich im linken Knie weh tat, nach ihrem Sturz ins Zielgelände gefahren. Noch ist nichts genaueres bekannt über eine allfällige Verletzung, aber der Zwischenfall verheisst nichts Gutes, zumal die Tessinerin anschliessend mit dem Helikopter zu einer genauen Untersuchung ins Spital gebracht wurde.

Der Schweizer Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher zeigte sich pessimistisch, was den nächsten WM-Einsatz von Gut betrifft. «Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Lara am Sonntag in der Abfahrt starten kann», sagte er gegenüber SRF.

Trainer Hans Flatscher sagt, Lara Guts Knie sei betroffen und er halte die Abfahrtteilnahme der Tessinerin nicht für wahrscheinlich. #srfski — SRF Sport (@srfsport) 10. Februar 2017

(chh/si)