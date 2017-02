Polemik am Berg

Holdener hadert, Hählen hofft

Wendy Holdener verpasst in der Kombination von Crans-Montana das Podest als Vierte knapp. Die Weltmeisterin dürfte ihren Titel in der Disziplinenwertung nicht verteidigen können.



«Faites du bruit!» Artig gehorchen die Zuschauer in Crans-Montana der Aufforderung des Speakers und machen Lärm. Denn nun steht Wendy Holdener oben am Start. Die Weltmeisterin aus der Innerschweiz ist auch im Wallis Trumpf, die Fans schreien sie gewissermassen ins Ziel. Unten angekommen, winkt Holdener nur kurz ins Publikum. Ihr gelang zwar Laufbestzeit im Slalom, doch der verhaltene Jubel verrät: Das wird knapp. Tatsächlich sind am Ende Federica Bri­gnone, Ilka Stuhec und Michaela Kirchgasser schneller. Holdener bleibt – wie bereits in der ersten Kombination dieses Winters – nur der 4. Platz. «Natürlich bin ich enttäuscht, aber es hat im ­Slalom und im Super-G etwas ­gefehlt.» Angesprochen auf die schwierigen Verhältnisse am Morgen (siehe Text rechts), sagt sie: «Ich war nicht bereit, mein Leben zu riskieren.»



Bereits am Samstag (10.30 Uhr) wird Holdener in Crans-Montana den Super-G bestreiten, ehe sie morgen zur letzten Kombination dieser Saison antreten wird. Vor Jahresfrist hatte sie diese Disziplinenwertung für sich entschieden, nun dürfte sie leer ausgehen. Denn Stuhec und Brignone haben 80 respektive 40 Punkte Vorsprung auf die Schwyzerin.



Hählen will von oben fahren



Als zweitbeste Schweizerin klassiert sich Joana Hählen auf Platz 17. Obwohl es sich um ihr Bestresultat in dieser Disziplin handelt, ist die Lenkerin nicht zufrieden. Gerade im Super-G sei der Zielhang aufgeweicht gewesen, sie habe deshalb nicht auf Zug fahren können. Besser dürfte es ihr heute laufen. In Val d’Isère war sie in ihrer Spezialdisziplin Achte geworden, an der WM in St. Moritz fuhr die 25-Jährige auf Rang 13. Sicher ist: Hählen, die das gestrige Rennen im Gegensatz zu Lindsey Vonn nicht als gefährlich empfand, möchte von ganz oben starten, die schwierige Schlüsselstelle meistern. «Fahre ich solid, liegt ­sicher etwas drin.»