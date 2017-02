Das Rennen hatte seine Spannung verloren, die Sieger waren bestimmt und die Zuschauer schon auf dem Weg, da wurde aus dem Zielgelände eine Art familiäre Zone. Im Licht der Fernseh­kamera stand Erik Guay, der Weltmeister, ein paar Meter weiter Kjetil Jansrud, der Silbermedaillengewinner.

Sie erzählten die Geschichte ihres Erfolgs, und sie trugen beide das gleiche Symbol, einen Wolf, auf ihren Handschuhen – wie das Zwillinge manchmal machen. Irgendwann kam Manuel Osborne-Paradis vorbei, der Dritte, und wuschelte Jansrud über den Kopf.Am Rand der Interviewzone sprach Robert Trenkwalder in ein Mikrofon.

Dieser alte Mann des Skisports betreut seit vielen Jahren ein Athletenteam von Red Bull, zu dem auch Erik Guay ­gehört. Trenkwalder sprach über dessen zahlreiche Rückschläge, alleine sechs Verletzungen am Knie, Probleme mit dem Rücken, und darüber, wie er jetzt zurückgekommen ist. Nach dem Interview hing Trenkwalder über einem Geländer, und es war nicht klar, ob er kurz durchatmete oder weinte. Es war alles zu viel und die Geschichte zu schön.

Irgendwann kamen die Trainer der Sieger ins Ziel, sie waren oben gestanden am Berg mit ihren Funkgeräten, jetzt war alles klar und der Funk still. Für Guay und Osborne-Paradis, die beiden ­Kanadier, sprach Martin Rufener (58) aus Unterseen. Für Kjetil Jansrud, den Norweger, sprach Reto Nydegger (42) aus Iseltwald.

Zwei Berner Oberländer erklärten den Schweizer Reportern den Erfolg der ausländischen Skistars. Und so erzählt dieses Podium in St. Moritz auch die ­Geschichte zweier moderner Schweizer Abenteurer. Rufener und Nydegger, uf u dervo.

Der Quasinorweger

Nicht zum ersten Mal berührten sich gestern die Lebenslinien der beiden Männer. Im Frühling 2010 war Reto Nydegger, damals Slalomtrainer der Schweizer Frauen, nicht mehr erwünscht. Es war Martin Rufener, der damalige Cheftrainer der Männer, der ihn in sein Team holte, als Chef der Europacupmannschaft. Rufener verliess den Verband ein Jahr später, er wurde Helikopterpilot und Geschäftsführer eines kleinen Flugunternehmens. Nydegger blieb bei Swiss-Ski.

Im Jahr 2013 zogen beide in die Welt hinaus, in verschiedene Richtungen. Nydegger bekam ein Angebot aus Norwegen, wo er zuerst das Europacupteam trainierte – und dann in den Weltcup befördert wurde. Aksel Lund Svindal hatte sich für ihn eingesetzt. Nydegger trainierte jetzt das wohl beste Speedteam der Welt. Svindal sagte einmal: «Reto ist ein ruhiger und harter Arbeiter.» Eine Art Quasi­norweger aus dem Berner Oberland.

Rufener nahm zur gleichen Zeit im kanadischen Skiverband die Stelle des Alpindirektors an. Er wanderte mit seiner Familie aus, nach Canmore, Alberta, in ein Haus mit viel Holz und Natur. Einmal kam ein Bär vorbei. Im Dorf leben etwa tausend Schweizer, in der Metzgerei, die «Valbella» heisst, gibt es Cervelats. Ein bisschen Schweiz in der Weite von Nordamerika.

Im Erfolg von St. Moritz waren Rufener und Nydegger wieder vereint. Rufener sagte: «Es ist fantastisch und superspeziell, das hier zu erleben.» Dann begann die Pressekonferenz der Medaillengewinner – die Trainer rückten wieder in den Hintergrund.

«Als ich die Zeit von Erik sah, stellte ich meine Musik lauter. War ich aufgedreht!»Manuel Osborne-Paradis

Erik Guay sagte: «Es ist unglaublich, so oft war ich verletzt, so oft kam ich zurück, das ist so emotional!» Kjetil Jansrud hustete und sagte: «Ich bin glücklich mit diesem Tag, ich kann mich über Silber sehr freuen. Erik hat das verdient!» Manuel Osborne-Paradis sagte: «Als ich die Zeit von Erik sah, stellte ich oben meine Musik lauter. War ich aufgedreht!»

Die Schweizer Trainer konnten die Geschichten ihrer Athleten nicht hören, aber sie konnten sie sich vorstellen. Rufener und Nyd­egger sassen nebeneinander, bei einem verspäteten Mittagessen im Swiss House auf Salastrains, sie gratulierten einander – und nahmen Gratulationen entgegen.

Dass die Schweizer nicht mehr hätten zeigen können in diesem Rennen, sagte Martin Rufener am Ende, das sei natürlich eine Enttäuschung. (Berner Zeitung)