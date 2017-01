Vonn-Show in Garmisch – Gut wird Zweite

In ihrem erst zweiten Saisonrennen steht Lindsey Vonn bereits wieder zuoberst auf dem Podest. Die US-Speed-Queen gewinnt in Garmisch die Weltcup-Abfahrt vor Lara Gut und Viktoria Rebensburg.

Vonn hat noch lange nicht genug

Lindsey Vonn is back! Die 32-jährige Amerikanerin stieg nach ihrem im November erlittenen Oberarmbruch erst vor Wochenfrist in der Abfahrt in Zauchensee mit einem 13. Platz in den WM-Winter ein. Nun, nur sechs Tage nach ihrem ersten Saisonrennen, liess Vonn der gesamten Konkurrenz nur das Nachsehen. Ihren letzten Triumph hatte die nun 77-fache Weltcupsiegerin am 6. Februar 2016 ebenfalls in Garmisch gefeiert. Damals gewann sie mit mehr als 1,5 Sekunden Vorsprung (vor Fabienne Suter).

Erster Garmisch-Podestplatz für Gut

Lara Gut fehlten am Samstag nur 0,15 Sekunden zu Vonn. Die Tessinerin hatte sich erst vor Jahresfrist nach ihrem Super-G-Sieg mit Garmisch-Partenkirchen versöhnt, dem Ort in Bayern, an welchem sie 2011 an den Weltmeisterschaften ohne Medaille und bei zuvor insgesamt acht Weltcup-Starts ohne Podestplatz geblieben war. Ein knappes Jahr später stand Gut in Garmisch auch erstmals in der Abfahrt auf dem Podest. Mit Startnummer 9 übernahm sie trotz eines Fehlers im oberen Teil, der ihr letztlich wohl den Sieg kostete, die Führung von Viktoria Rebensburg. Auch die letztlich achtklassierte Slowenin Ilka Stuhec, die Siegerin der ersten drei Abfahrten des Winters, liess die Tessinerin um fast eine Sekunde hinter sich. Unmittelbar nach Gut startete Ramona Siebenhofer. Doch die Österreicherin, die in den zwei Trainings Bestzeit gefahren war, reihte sich noch hinter Rebensburg ein. Siebenhofer blieb am Ende der 4. Rang.

7. Platz für Fabienne Suter

Ein grosser Schritt vorwärts gelang in Garmisch Fabienne Suter. Die erst vor Wochenfrist von einer (Knie-)Verletzung zurückgekehrte Schwyzerin hatte in den Trainings gezeigt, dass mit ihr zu rechnen sein wird. Mit dem 7. Platz, rund eine Sekunde hinter Vonn, schaffte Fabienne Suter ihr bestes Ergebnis der Saison. Gleichzeitig erfüllte sie damit auch die Selektionskriterien für die in gut zwei Wochen beginnende Heim-WM in St. Moritz. Eine Enttäuschung setzte es hingegen für Corinne Suter ab. Die junge Schwyzerin büsste mehr als zwei Sekunden auf die Spitze ein und verpasste damit eine Top-15-Platzierung. Joana Hählen schied aus.

Resultate

R Name Zeit 1. Lindsey Vonn 1:43.41 2. Lara Gut +0.15 3. Viktoria Rebensburg +0.48 4. Ramona Siebenhofer +0.59 5. Sofia Goggia +0.88 6. Nicole Schmidhofer +0.92 7. Fabienne Suter +1.04 8. Ilka Stuhec +1.13 9. Tina Weirather +1.18 10. Breezy Johnson +1.61 11. Jasmine Flury +1.67 12. Ester Ledecka +1.70 13. Federica Brignone +1.72 14. Elisabeth Goergl +1.76 15. Mirjam Puchner +1.86 16. Stephanie Venier +1.90 17. Laurenne Ross +1.91 17. Stacey Cook +1.91 19. Corinne Suter +2.02 20. Elena Curtoni +2.29 21. Maria Therese Tviberg +2.52 22. Ragnhild Mowinckel +2.54 23. Elena Fanchini +2.63 23. Verena Stuffer +2.63 25. Jacqueline Wiles +2.71 26. Tamara Tippler +2.73 27. Denise Feierabend +2.76 28. Kajsa Kling +2.91 29. Christina Ager +2.93 30. Romane Miradoli +3.16 31. Priska Nufer +3.43 32. Alexandra Coletti +3.49 33. Michaela Wenig +3.63 34. Nicole Delago +3.65 35. Meike Pfister +3.78 36. Leanne Smith +3.80 37. Jennifer Piot +4.17 38. Katrin Hirtl-Stanggassinger +4.51 39. Marion Pellissier +4.60 Joana Haehlen DNF Vanja Brodnik DNF Marusa Ferk DNF Francesca Marsaglia DNS Patrizia Dorsch DNF Alice McKennis DNF Christine Scheyer DNF Katerina Paulathova DNS Aleksandra Prokopyeva DNF Kira Weidle DNF Johanna Schnarf DNF Sabrina Maier DNF Mehr... Weniger...

(xkl/SI)