30 Millionen für den Kanton

Die Generalversammlung der Berner Kantonalbank stand am Dienstag in Bern ganz im Zeichen des Berner Juras. In einem Film präsentierte die Bank den 1930 anwesenden Aktionären ihre Aktivitäten in dieser Region.

Auch Bankpräsidentin Antoinette Hunziker­ liess sich vom Geist der Zweisprachigkeit anstecken. Sie trug die meisten ihrer Ausführungen auch auf Französisch vor.

Dabei betonte sie die Herausforderungen, mit welchen sich die Bank angesichts der Negativzinsen konfrontiert sieht.

Sie sprach auch die Gefahren im ­Informatikbereich an: «Die zunehmenden ­Cyberattacken erfordern Wachsamkeit. Wir nehmen sie sehr ernst», sagte sie. Die Berner Kantonalbank habe mit gezielten Massnahmen auf die jüngsten ­Attacken reagiert.

Bankchef Hanspeter Rüfenacht sprach von einem «guten Geschäftsjahr». Die Bank erzielte im vergangenen Jahr einen ­Gewinn von 129,4 Millionen Franken, was einem Rückgang um 2 Millionen entsprach. Er versprach, dass die Bank trotz ­Digitalisierung an einem dichten ­Filialnetz festhalten werde.

Leicht mehr Dividende

Die Aktionäre stimmten einer ­Dividende von 6.20 Franken klar zu, was einer Erhöhung um 20 Rappen entspricht. Dem Kanton Bern, der einen Aktienanteil von 51,5 Prozent hält, fliessen 29,8 Millionen Franken zu. Die Versammlung bestätigte schliesslich die bisherigen acht Verwaltungsräte im Amt. (sny)