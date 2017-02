So spart man beim Hausverkauf Steuern

Rat am Telefon

Auch dieses Jahr organisieren wir eine Steuer-Hotline: Bei Problemen helfen Fachleute an drei Terminen mit telefonischem Rat weiter.



Die Steuererklärung für das Jahr 2016 ist inzwischen in den meisten Berner Haushalten eingetroffen. Bis Mitte März haben die Steuerpflichtigen Zeit, Einkommen, Vermögen und Abzüge im Internet oder auf Papier zu deklarieren und einzureichen. Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine nennenswerten Änderungen. Das Ausfüllen der Steuererklärung ist auch so für viele kompliziert genug. Nicht aber für die zwölf Expertinnen und Experten von Lyss bis Grindelwald und von Düdingen bis Bern, die sich gerne mit Ihren Problemen auseinandersetzen.



Ausgewählte Antworten publizieren wir jeweils in der darauf folgenden Woche auf der «Geld»-Seite. Die erste Hotline wird am Mittwoch, 15. Februar, von 16 bis 19 Uhr aufgeschaltet. Am Mittwoch, 1. März, und am Mittwoch, 8. März, stehen Ihnen erneut von 16 bis 19 Uhr Expertinnen und Experten für telefonischen Rat zur Ver­fügung.



Telefon: 031 330 38 38