Was beim Leasing zu beachten ist

36 Monate Gefängnis: Der frühere Geschäftsführer einer Oberaargauer Firma wird wegen gewerbsmässigen Betrugs, Veruntreuung, Misswirtschaft und Urkundenfälschung verurteilt. Sein Partner kassiert 24 Monate bedingt. Der 65-Jährige will in Berufung gehen. Mehr...

Mit fiktiven Geschäften haben zwei Oberaargauer Unternehmer Leasing-Gesellschaften im In- und Ausland um Millionen erleichtert. Der jüngere der beiden erstattete Selbstanzeige. Auch er sagte am Mittwoch als Hauptangeklagter aus. Mehr...

