Angestellte verkauften jahrelang Gammelfleisch

Ein Mann hat versucht, ungekühltes Rind-, Kalb- und Trutenfleisch in die Schweiz zu schmuggeln. Die Ware war schon seit Wochen abgelaufen. Mehr...

Gammelfleisch in Hamburgern, Hormone im Pouletfleisch: US-Fast-Food-Ketten expandierten in China so schnell, dass die Qualitätssicherung auf der Strecke blieb. Die Behörden erheben schwere Vorwürfe. Mehr...