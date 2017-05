BLS bezahlt Stadler Rail weniger als Konkurrenten

Es ist die grösste Rollmaterial­beschaffung in der Geschichte der BLS. Die Bündelung zu einer Grossbestellung zahlt sich offenbar aus: Ende 2014 kündigte Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli in einem Interview mit dieser Zeitung an, die BLS wolle für rund eine Milliarde Franken etwa 60 Züge kaufen.

Nun kann sie beim Ostschweizer Hersteller Stadler Rail 58 sechsteilige Regionalexpress- und ­S-Bahn-Züge vom Typ Flirt für 650 Millionen Franken kaufen.

Wie erklärt die BLS, dass es so viel billiger gekommen ist? Die genannte Milliarde sei eine erste Schätzung gewesen, sagt BLS-Sprecherin Helene Soltermann. «Aber auch der Wettbewerb zwischen den Herstellern führte zu diesem günstigen Angebot sowie die grosse Stückzahl der Bestellung.»

Zum Vergleich: Die Südostbahn zahlte 2016 für 11 Flirt-Züge von Stadler Rail 170 Millionen Franken oder gut 15 Millionen pro Fahrzeug. Die SBB legten 2008 für 32 Flirts rund 13 Millionen Franken pro Zug auf den Tisch.

Bei der BLS sind es nun gut 11 Millionen Franken. Branchenkenner sagen, der Stückpreis sei gut, angesichts des Volumens und der verschiedenen Konfigurationen aber nicht herausragend.

Zum Grossteil Swiss made

Wo die neuen BLS-Züge gebaut werden respektive welcher Teil der Wertschöpfung aus dem Grossauftrag in der Schweiz bleibt, lässt Stadler Rail im Detail offen.

Man könne aber davon ­ausgehen, dass der überwiegende Teil hierzulande produziert werde, sagte Firmensprecherin Marina Winder. Schliesslich habe Stadler Rail in der Schweiz die grössten Werke, die mit Aufträgen ausgelastet sein müssten.

Der unterlegene Konkurrent Bombardier Transportation (Switzerland) schloss am Dienstag einen Rekurs gegen den BLS-Entscheid nicht aus: «Wir werden das Debriefing abwarten, die Unterlagen genau analysieren und erst dann entscheiden, ob wir Beschwerde einlegen.»

Bombardier «bedauert es sehr und ist enttäuscht», dass sich die BLS gegen ihren neuen Regionalzug vom Typ Talent 3 entschieden hat. Schon vorher aus der Auswahl gefallen sind Alstom und Siemens.

Ersatz und Kapazitätsausbau

Die 58 neuen Flirt-Züge sollen ab 2021 bis 2026 in Betrieb gehen. Sie ersetzen 43 ältere Kompositionen. 28 der neuen, einstöckigen Züge kommen bei der S-Bahn Bern zum Einsatz.

Die anderen 30 Züge sind für Regioexpress-Verbindungen vorgesehen und werden eine Verpflegungszone mit Automaten haben. Keinen Zusammenhang hat die Bestellung mit den Ambitionen der BLS für Fernverkehrslinien der SBB. Dafür eignen sich die Züge laut BLS nicht. (Berner Zeitung)