Chinesen meiden die Schweiz wegen Terrorangst

Die Schweizer Touristiker sind nicht zu beneiden. Zuerst die Frankenstärke, dann der Terror. Diese beiden Ereignisse haben in den vergangenen zwei Jahren die Branche zurückgeworfen. Wie die am Dienstag veröffentlichten Jahreszahlen 2016 zeigen, ist vor allem die Zahl der Logiernächte von Touristen aus China stark zurück­gegangen.

Das ­Minus beträgt satte 18 Prozent. Diesem Einbruch ging indes ein hohes Wachstum in den Vorjahren ­voraus. Insgesamt sank die Zahl der Logiernächte um 0,3 Prozent.

Mühsamer Zugang zu Visa

Für Schweiz-Tourismus-Direktor Jürg Schmid stehen drei Gründe für den Rückgang im ­Vordergrund: «Die chinesischen Touristen haben stark auf die Terroranschläge in Europa ­reagiert», sagte er am Dienstag in ­Zürich. Daneben haben auch die neuen Visumsbestimmungen für den Schengen-Raum die Reiselust der Chinesen gedämpft.

Der Hintergrund: Für Reisen in den Schengen-Raum, wozu auch die Schweiz gehört, ist seit dem vergangenen Jahr ein Visum mit Fingerabdruck nötig. Dieses wurde in einer Anfangsphase in nur drei Zentren erteilt.

Viele Chinesen mussten vor einer Europa-Reise ein paar Tage Ferien nehmen, nur um zu einem Visum zu kommen. In der Zwischenzeit können die Chinesen zwischen 15 Visumszentren auswählen, sodass sich dieses Problem entschärft hat. Einen Bremseffekt hatte zudem das sich verlang­samende Wirtschaftswachstum.

China behält höchste Priorität

Bei Schweiz Tourismus hofft man, dass das Geschäft mit den Chinesen in diesem Jahr wieder anziehen wird. Zum einen wegen des erstarkten Wirtschaftswachstums. Zum anderen wegen eines Gewöhnungseffekts: «Wir gehen davon aus, dass die chine­sischen Reiseveranstalter und Touristen sich weniger vom ­Terror einschüchtern lassen und die Terrorgefahr realistischer einschätzen können», sagt Kommunikationschef Markus Berger.

Vom erlittenen Rückschlag lässt sich Schweiz Tourismus nicht beirren. China hat für die Vermarktungsorganisation weiterhin oberste Priorität: «Auch nach dem Rückgang der Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr haben wir das für China reservierte Budget nicht zurück­gefahren», betont Kommunikationschef Berger.

In ihrer Kampagne, die sich ans breite Publikum in China richtet, thematisiert die Organisation das Thema Terrorismus nicht. «Aber unsere Leute machen die chinesischen Reiseveranstalter in Gesprächen ­ auf das hohe Sicherheitsniveau in unserem Land aufmerksam», erklärt Berger.

Wie viel Geld Schweiz Tourismus in den China-Markt investiert, gibt die Organisation nicht bekannt. Sie verfügt über ein Budget von rund 95 Millionen Franken. 53 Millionen davon erhält sie vom Bund, den Rest von Organisationen und Unternehmen aus der Branche.

Bei Schweiz Tourismus ist man überzeugt, dass sich diese Investitionen auszahlen werden. Bei seiner Prognose kommt der oberste Schweizer Touristiker schon fast ins Schwärmen. «Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Touristen aus China in den nächsten Jahren um 6 Prozent pro Jahr zunehmen wird», betont Jürg Schmid.

Trend zu Individualreisen

Die Touristiker gehen davon aus, dass sich das Reiseverhalten der Chinesen in den nächsten Jahren verändern wird: «Künftig werden mehr Touristen aus China die Schweiz individuell bereisen», sagt Schmid. Dies, weil viele Chinesen mittlerweile bereits eine gewisse Reiseerfahrung hätten. Dieser Trend habe bereits in den vergangenen Jahren eingesetzt.

Dies zeige sich an den Verkaufszahlen des mehrtägigen SBB-Generalabonnements für Touristen, dem Swissrail-Pass. Für die Tourismusbranche ist dies ein erfreulicher Trend: Die Einzel­reisenden sind finanziell interessanter, da sie pro Tag mehr Geld ausgeben.

Die Touristiker hoffen zudem, dass inskünftig mehr Chinesen zum Skifahren in die Schweiz kommen werden. China ist zwar beileibe keine Skifahrernation. Aber die Regierung will das ändern: Im Jahr 2022 finden die Olympischen Winterspiele in ­Peking statt. Im Hinblick darauf will die Staatsführung 350 Millionen Chinesen zu Skifahrern machen. Dazu hat sie 560 Skigebiete mit Infrastruktur ausgestattet.

Bei Schweiz Tourismus ist man sich bewusst, dass Skitouristen aus China die Probleme der Schweizer Skiorte nicht werden lösen können: «Sie werden niemals die ausgebliebenen Skifahrer aus Deutschland ersetzen», sagt Markus Berger. «Aber wenn es in China über 100 Millionen Skifahrer gibt, dann ist ein Potenzial für zusätzliche Gäste vorhanden», betont er.

Reisen mit dem Chef

Die Organisation sieht noch einen Ansatz, welcher der Kultur der Chinesen eher entspricht. In China – wo das Kollektiv zentral ist – haben in letzter Zeit immer mehr Unternehmer ihre Belegschaft auf eine Reise eingeladen.

Im vergangenen Frühling machte beispielsweise der chinesische Unternehmer Li Jinyuan Schlagzeilen: Er hatte 2500 seiner ­Angestellten eine gemeinsame Spanien­-Reise offeriert.

Da sieht die Spitze von Schweiz Tourismus noch grosses Potenzial: «Womit kann man jemanden besser belohnen als mit einer Reise in die Schweiz?», fragte Jürg Schmid rhetorisch. Entsprechend haben die Vertreter seiner Organisation in China den Auftrag, Unternehmen anzugehen.

Touristen aus dem Reich der Mitte sollen der Schweizer Hotellerie also möglichst bald wieder etwas Schwung ­verleihen.