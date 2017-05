Ein Ja löst nicht alle Probleme, ist aber besser als Stillstand

Seit über sechzig Jahren sind Atomkraftwerke am Netz. Aber noch immer gibt es weltweit kein einziges Endlager für hoch radioaktiven Abfall. Die Havarien von Lucens, Three Mile Island und Tschernobyl haben gezeigt, dass der Mensch die AKW-Technik nicht immer beherrschen kann und das Restrisiko von Strahlenunfällen eben nicht verschwindend klein ist.

In Fukushima zerstörten Naturgewalten den Glauben, die neuere AKW-Technik sei sicher. Der Bundesrat hat daraufhin den Atomausstieg eingeleitet. Dies nicht überstürzt, sondern auf Jahre und Jahrzehnte hinaus. Denn immerhin muss über ein Drittel der bisherigen Stromproduktion ersetzt werden.Die Energiewende soll gelingen, ohne dass die Schweiz unter dem Strich mehr vom Treibhausgas CO 2 ausstösst.

Dies trotz des Preiszerfalls an den Energiemärkten, der primär von der Erschliessung von Schieferöl und -gas, neuen Technologien sowie geringerer Nachfrage ausging. Die Energiestrategie 2050 setzt daher neben dem Atomausstieg zu Recht auf die Hauptziele Förderung von einheimischen erneuerbaren Energien und auf Anreize, damit Energie effizienter genutzt und weniger verbraucht wird.

In mehrjährigen Verhandlungen hat das Parlament ein erstes Massnahmenpaket ausgearbeitet und das Energiegesetz revidiert. Alle Seiten mussten Federn lassen. So fehlt ein Abschaltdatum für die AKW, aber neue dürfen keine mehr gebaut werden. Oder Wind- und Solarenergie sollen gefördert werden, Natur- und Landschaftsschutz dem Ausbauziel aber nicht mehr vorgehen, sondern gleichgestellt werden.

Der Strompreis wird zwar steigen, weil die Konsumenten einen höheren Netzzuschlag zur Förderung erneuerbarer Energien zahlen müssen. Deswegen muss aber niemand auf Ferien verzichten: Der Bundesrat spricht von Mehrkosten in einer Grössenordnung von 40 Franken pro Haushalt und Jahr. Er rechnet zwar selber mit Kosten von gut 200 Milliarden Franken für die Strombranche bis 2050. Dies aber zu einem grossen Teil für ohnehin nötigen Unterhalt und Ersatz bestehender Kraftwerke und zur Erneuerung der Netze. Vom Netzzuschlag profitiert zudem mit der Not leidenden Grosswasserkraft jene Energiequelle, welche alle erhalten wollen. Und die kostendeckende Einspeisevergütung wird mit dem neuen Energiegesetz befristet. Bei einem Nein läuft sie weiter.

Die von der SVP angeführten Gegner kritisieren die Energiestrategie als Planwirtschaft. Das ist reichlich übertrieben. Es gibt keine totale Verstaatlichung. Die Förderung von energetischen Gebäudesanierungen mit zusätzlich bis zu 150 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe geht zum Beispiel mit Steuererleichterungen – also weniger Staat – einher. Und bei den fossilen Energien sowie der Atomkraft spielt längst nicht nur der Markt: Fossile Energien sind subventioniert, weil sie für die verursachten Klimaschäden zu wenig zur Kasse gebeten werden. Mit den geplanten strengeren Abgasvorschriften würde die Schweiz nicht vorpreschen, sondern sich EU-Normen angleichen. Die Atomenergie wiederum zahlt die Versicherungsprämien nicht, um die Schäden bei einem GAU zahlen zu können.

Am 21. Mai kann das Volk die Leitplanken setzen für Energieinfrastruktur und -konsum in den nächsten Jahrzehnten. Es geht um einen Grundsatzentscheid für die erneuerbaren Energien. Und um Investitionssicherheit für die Wirtschaft und die Konsumenten. Derzeit will niemand neue AKW bauen. Für die Versorgungssicherheit sind vorübergehend wohl Gaskraftwerke nötig. Diese sind mit der Energiestrategie aber nicht verboten.

Ein Ja löst zwar längst nicht alle Probleme, etwa die Erneuerung des Stromnetzes und das Stromabkommen mit der EU. Wer aber Nein sagt, riskiert Stillstand und wieder lange Grabenkämpfe um den Ersatz der alten AKW. Das wären dann neue AKW oder (Dreck-)Strom aus dem Ausland.



Mail: julian.witschi@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)