Einrichten eines Apple-Kontos kostet 25 Franken

Die Swisscom macht es vor, jetzt zieht Mobilezone nach. In den 125 Filialen des Handyverkäufers steht seit kurzem auf gelben Hinweisschildern, wie viel Dienstleistungen kosten: Der allgemeine technische Support kommt auf 20 Franken pro 15 Minuten zu stehen, das Einrichten eines Google- oder Apple-Kontos auf 25 Franken.

Der Bedarf nach derartigen Beratungen sei riesig und in letzter Zeit noch gewachsen, begründet Mobilezone-Chef Markus Bernhard die Massnahme. Bei Problemen, die in wenigen Minuten gelöst sind, soll laut Bernhard auch in Zukunft kein Geld verlangt werden.

Die Statistik der ersten Woche zeige, «dass wir schon einige Serviceleistungen in Rechnung stellen konnten». Reklamationen habe es bisher laut Bernhard keine gegeben. (woz)