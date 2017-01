Für diesen Hamburger muss kein Tier sterben

Die Gier auf Fleisch wächst weltweit so rasant wie die Zahl der Menschen, die es sich leisten können. Doch auch die Bedenken nehmen zu: Gewaltige Mengen an Wasser und Futter sind dafür nötig, die Nutztiermassen zu versorgen, diese tragen durch den Ausstoss von Treibhausgasen zur Klimaerwärmung bei, und schliesslich haben viele Konsumenten ein schlechtes Gefühl, weil Tiere für sie leiden müssen.

Mark Post von der Universität Maastricht in den Niederlanden und sein Team haben eine Antwort: künstliches Fleisch. «Unser Ziel ist es, ein Konsumprodukt herzustellen, das die Probleme der heutigen Fleischproduktion löst», sagt der In-vitro-Forscher.

Hamburger aus der Petrischale

2013 präsentierten Mark Post und sein Team in London den ersten Hamburger aus im Labor gezüchtetem Fleisch. Dieses basiert auf Rinderstammzellen, die sich in einer Petrischale vermehren und schliesslich Muskelfasern bilden, aus denen man Fleisch herstellen kann.

Das Fazit der geladenen Experten in London war zugleich er­mutigend und ernüchternd: Die Konsistenz des «Cultured Beef» war derjenigen von echtem Fleisch verblüffend ähnlich. Doch der Geschmack liess zu wünschen übrig. Hinzu kam der Preis: Die Herstellung des Hamburgers hatte 250 000 Franken gekostet.

Damit lässt sich kein weltweiter Markt erobern. Mark Post arbeitet nach eigenen Angaben zurzeit daran, diese Probleme zu lösen. Über die Firma Mosa Meat will er das Fleisch bereits in fünf Jahren vertreiben.

Dieses Fleisch ist nicht an einem Tier gewachsen, sondern es wurde in einem Labor in einer Petrischale gezüchtet. Bild: David Parry/PA Wire

Folgen für Schweizer Bauern

Bei der Branchenorga­ni­sa­tion der Schweizer Fleisch­wirtschaft, Proviande, ist man naturgemäss skeptisch: «Grundsätzlich finde ich die Idee gut, dass man an­gesichts des zu erwartenden Bevölkerungswachstums nach Alternativen für herkömmliches Fleisch sucht», sagt Sprecher Erich Schlumpf auf Anfrage. Gegenüber künstlich herge­stelltem Fleisch habe er allerdings Bedenken. Er ist überzeugt: «Es wird nicht gleich gut ­schmecken.»

Gleichzeitig hätte es Folgen für die Schweizer Bauern, wenn die Konsumenten nur noch Fleisch aus dem Labor zu sich nähmen: «Auf zwei Dritteln der landwirtschaftlichen Fläche in der Schweiz kann nur Gras wachsen.» Falls diese Weiden nicht mehr als Nahrungsplatz für Kühe dienten, wären grosse Anpassungen nötig.

Hinzu kommt, dass die Bevölkerung weiterhin Milch würde trinken wollen. Schlumpf betont deshalb, man könnte nicht vollständig auf die Fleischproduktion verzichten: «Künstliches Fleisch wird höchstens als Alternative dienen, nicht als Ersatz.»

Der «unmögliche Burger»

Einen anderen Ansatz als Mark Post, aber mit demselben Ziel verfolgt der ehemalige Stanford-Professor Patrick Brown. Er will Fleisch aus Pflanzen kreieren, im Prinzip Veggie-Burger.

Doch im Gegensatz zu bereits existierenden Produkten wie etwa Quorn, das auch unter dem Namen Cornatur vertrieben wird, soll das ­Erzeugnis wie richtiges Fleisch schmecken. Brown hat dazu 2011 im Silicon Valley das Start-up Impossible Foods gegründet.

Das erste Produkt ist der «Impossible Burger», für dessen Herstellung das Forscherteam bis in die molekulare Ebene vorgedrungen ist. Neben Zutaten wie Weizen, Kartoffeln und Kokosnussöl haben sie dem Veggie-Burger das eisenhaltige Molekül Häm hinzugefügt.

Dieses kommt in tierischen Muskelzellen und in unserem Blut (Hämoglobin) vor, aber auch in Pflanzen. Das Häm für ihre «unmöglichen» Erzeugnisse gewinnen die Forscher aus gentechnisch veränderter Hefe. Es soll dafür sorgen, dass das Endprodukt die typische Farbe und den Geschmack von Fleisch hat.

Viele positive Reaktionen

Der «Impossible Burger» ist bisher erst in vier ausgewählten Restaurants in San Francisco, Los Angeles und New York erhältlich. Eine Kostprobe zu bekommen, ist also schwierig.

Aber amerikanische Journalisten, die ihn probieren durften, äussern sich sehr positiv: Der «Impossible Burger» schmecke deutlich besser als jeder andere Veggie-Burger, den sie je gegessen hätten.

Hartgesottene Fleischliebhaber würden wahrscheinlich nicht umsatteln, aber für viele, die Fleisch ohne schlechtes Gewissen konsumieren möchten, sei er eine überzeugende Alternative.

Nur eine Geschmacksrichtung?

Erich Schlumpf von Proviande hat auch hier Vorbehalte: «Fleisch schmeckt sehr unterschiedlich.» Es sei wohl kaum möglich, all die verschiedenen Geschmäcke mit pflanzlichen Zutaten nachzuahmen.

Die Investoren glauben indes an das Start-up. Es hat kürzlich in der jüngsten Finanzierungsrunde 108 Millionen Dollar von Investoren erhalten. Bald soll es sich auf einem breiteren Markt behaupten.

