Hier lebt es sich für Pensionierte am besten

Norwegen, die Schweiz und Island bleiben die Länder mit den besten Voraussetzungen für Rentnerinnen und Rentner. Das ist das Resultat des diesjährigen Global Retirement Index der französischen Bank Natixis. Die Schweiz konnte ihren zweiten Platz verteidigen.

Acht der Top-Ten im Ruhestand-Index sind westeuropäische Länder, wie die heute von Natixis veröffentlichte Studie zeigt. Neuseeland, das bestplatzierteste nicht europäische Land erreichte hinter Schweden Platz fünf. Auf Platz sechs folgt Australien gefolgt von Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Luxemburg.

Quelle: 2014 Global Retirement Index/www.natixis.com

Mit Sprüngen nach vorne um vier respektive drei Plätzen sind Dänemark und Luxemburg die Aufsteiger des Jahres. Österreich und die USA dagegen haben mit einem Abstieg um vier respektive drei Plätze auf die Ränge 13 und 17 innerhalb der 25 besten Staaten deutlich an Boden verloren.

Die Gründe für die Veränderungen der Positionen sind dabei vielfältig. So konnte sich Dänemark dank einer Steigerung der Lebensqualität und dem materiellen Wohlstand verbessern. In Luxemburg dagegen hat sich für Pensionierte innerhalb eines Jahres kaum etwas verändert. Der Kleinstaat hat jedoch davon profitiert, dass sich die Ruhestand-Situation bei den nächsten Verfolgern Kanada, Finnland und Österreich verschlechtert hat.

USA und Österreich als Absteiger

So erhielt Österreich in diesem Jahr weniger Punkte, weil das Land bei den Faktoren Realzinsen, Lebensqualität und Gesundheitszustand der Pensionierten schlechter abgeschlossen hat als 2016. In den USA sind der Rückgang bei der Lebenserwartung, bei der Einkommensgleichheit und beim Glücksempfinden für den Abstieg verantwortlich. Die Schweiz dagegen konnte dank einer unverändert hohen Punktzahl den zweiten Platz verteidigen. Leichte Verschiebungen zwischen den Faktoren gab es dabei zwischen dem Gesundheitszustand und der materiellen Wohlfahrt. Letztere hat sich leicht verbessert, was den Rückgang der Gesundheit kompensieren konnte.

Bei den finanziellen Faktoren glich eine tiefere Staatsverschuldung eine ungünstigere Demografie aus. Die Schweiz schaffte es dabei zusammen mit Norwegen in allen untersuchten Faktoren unter die besten Zehn zu kommen.

Der Retirement-Index der Bank Natixis umfasst 43 mehrheitlich entwickelte Länder und soll ein Gradmesser für die Lebenssituation der Rentnerinnen und Rentner sein. Für den Index bewertet Natixis die Länder in vier Hauptkategorien. Dazu gehören das wirtschaftliche und politische Umfeld, die finanzielle und die gesundheitliche Situation der Pensionierten sowie die allgemeine Lebensqualität. (nag/sda)