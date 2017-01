Hors-sol-Tomate liegt neu undeklariert im Regal

Schweizer Bauernverband

Der Schweizer Bauernverband (SBV) will, dass Produkte von Schweizer Landwirten auch als solche erkennbar sind. Umfragen hätten gezeigt, dass dies Konsumentinnen und Konsumenten auch etwas wert sei, sagte gestern SBV-Direktor Jacques Bourgeois anlässlich der Jahresmedienkonferenz in Oberbottigen BE.



Das Echte, Authentische werde geschätzt. Mit Deklarationen könnten Spezialitäten entsprechend vermarktet werden. Darum spricht sich der SBV auch dafür aus, dass künftig ohne Genmanipulation produzierte Ware – in der Schweiz 100 Prozent – als solche aus­gewiesen werden darf. Im Februar wird sich die vorberatende Kommission des Ständerats damit befassen.



Positiv würdigte SBV-Präsident Markus Ritter die neuen Swissness-Vorschriften. Sie seien eine Chance für die Schweizer Bauern. Wo Schweiz draufstehe, müsse Schweiz drin sein.



Bei den Konsumenten wachse das Bewusstsein für tierfreundliche, nachhaltig hergestellte und gesunde Lebensmittel. Sie seien bereit, für die hö­here Qualität auch mehr zu bezahlen. Beim Essen ausser Haus, etwa im Restaurant oder bei Take-away-Produkten, sei diese Sensibilität hingegen noch zu wenig ausgeprägt.