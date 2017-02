Nestlés neuer Chef plant Übernahmen

Abgehender Chef Bulcke verdiente leicht weniger

2016 ist der Lohn des scheidenden Nestlé-Chefs Paul Bulcke zurückgegangen. In seinem letzten Jahr als CEO verdiente Bulcke vor Pensionskassen- und AHV-Beiträgen 9,01 Millionen Franken nach 9,07 Millionen Franken im Vorjahr. Der Grund: Die Aktienanteile, die Teil des Lohnes sind, waren weniger wert als im Vorjahr.



Dafür erhielt Bulcke höhere Pensionskassenbeiträge. Mit Sozialversicherungsbeiträgen kam Bulcke auf 11,21 Millionen Franken, etwas mehr als im Vorjahr mit 11,17 Millionen Franken. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht hervor. Anfang dieses Jahres hat Bulcke die operative Führung von Nestlé an Ulf Mark Schneider übergeben. Bulcke soll seinerseits an der Generalversammlung im April den in Pension gehenden Peter Brabeck als Verwaltungsratspräsidenten ablösen. (sda)