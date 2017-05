So steht es um die Zahlungsmoral der Schweizer

In unseren Nachbarländern ist die Zahlungsmoral deutlich besser als in der Schweiz. Besonders zahlungsfaul zeigt man sich hierzulande bei Rechnungen vom Staat und von Ärzten. Mehr...

Eine von der Inkassofirma Intrum Justitia in Auftrag gegebene Befragung gibt Aufschluss über die Zahlungsmoral und Geldsorgen in der Schweiz und in Europa. Innerhalb Europas gibt es grosse Unterschiede. Mehr...