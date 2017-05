Wohin die Schweizer im Sommer in die Ferien gehen

Keine USA-Ferien wegen Donald Trump?

Genau, ich mache sicher nicht Ferien in einem Land, das so einen Präsidenten wählt.

Ähnliches könnte man für Thailand sagen. Oder China. Oder Ungarn. Oder ...

Ich will sowieso nicht in die USA, egal wer Präsident ist, es gibt genug andere schöne Länder.

Ich mache am liebsten Ferien in der Schweiz oder dem nahen Ausland.

Abstimmen

Genau, ich mache sicher nicht Ferien in einem Land, das so einen Präsidenten wählt. 28.9% Ähnliches könnte man für Thailand sagen. Oder China. Oder Ungarn. Oder ... 32.2% Ich will sowieso nicht in die USA, egal wer Präsident ist, es gibt genug andere schöne Länder. 22.4% Ich mache am liebsten Ferien in der Schweiz oder dem nahen Ausland. 16.4% 608 Stimmen