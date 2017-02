66 offene Stellen bei CSL Behring

36 offene Stellen am Sitz in Bern, weitere 30 unbesetzte Jobs im neuen Produktionswerk in Lengnau: Die Pharmafirma CSL Behring AG ist schweizweit fieberhaft auf der Suche nach hochqualifizierten Mitarbeitern. «Das ist gar nicht so einfach», sagt Standortleiter Pierre Caloz im Gespräch mit Bernerzeitung.ch/Newsnet. «Wir haben aber einen Vorteil in der Schweiz: unsere Universitäten sowie Eidgenössischen Technischen Hochschulen sind erstklassig.»

Aktuell beschäftigt das Unternehmen hierzulande 1486 Mitarbeiter. Das sind 98 mehr als im Vorjahr.

Beim australischen Mutterkonzern CSL Limited läuft weiterhin es rund, deshalb schafft er neue Stellen. Der Umsatz stieg im ersten Semester 2016/17 (per Ende Dezember) um 18 Prozent auf umgerechnet 3,6 Milliarden Franken. Der Gewinn nahm um 12 Prozent auf 803,5 Millionen Franken zu. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)