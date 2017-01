Auch Fiat Chrysler soll bei Abgaswerten geschummelt haben

Nach Volkswagen ist in den USA ein zweiter Autobauer wegen möglichen Abgasbetrugs ins Visier der Behörden geraten. Der italienisch-amerikanische Branchenriese Fiat Chrysler stehe im Verdacht, bei über 100'000 Dieselwagen die Emissionswerte gefälscht zu haben.

Damit hätte der Konzern gegen das Luftreinhaltegesetz verstossen, wie das das US-Umweltamt EPA am Donnerstag in Washington mitteilte. Es geht um möglicherweise illegale Software zur Abgaskontrolle, die Fiat Chrysler gegenüber den Regulierern nicht offengelegt habe.

VW muss 4,3 Milliarden Dollar zahlen

Das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht äussern, kündigte aber eine Stellungnahme an. An der Börse stürzte die Fiat Chrysler-Aktie ab.

Fiat-Konkurrent VW hatte sich am Mittwoch in seinem Diesel-Abgasskandal in einem Vergleich mit dem US-Justizministerium schuldig bekannt. Der Konzern sicherte zu, 4,3 Milliarden Dollar Strafe zu zahlen. Eine solch hohe Strafe für einen Autobauer ist ein Novum in der US-Geschichte.

(mch/sda)