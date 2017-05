Aus für Schild und Herren-Globus

Die Filialen im Kanton

Im Kanton Bern gibt es fünf Schild-Filialen: In Bern, Biel, Thun, Langenthal und im Shoppyland in Schönbühl. Die Modekette Herren-Globus ist in Bern und in Thun vertreten.



Die Globus-Spitze will in den nächsten fünf Jahren das Filialnetz überprüfen. Einiges Kopfzerbrechen dürfte ihr dabei der Entscheid für die Stadt Bern bereiten. Das Globus-Warenhaus, der Herren-Globus und die Schild- Filiale befinden sich nahe bei-einander in der Spitalgasse. sny