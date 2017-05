Die Migros investiert in Moosseedorf

Die Gemeindeversammlung Moos­seedorf hat im letzten Dezember den Steilpass gespielt, die Migros Aare hat diesen nun aufgenommen. Gestern gab der Grossverteiler bekannt, dass er weiterhin auf den Standort Moosseedorf/Schönbühl setzt. Die bestehende Logistikplattform wird ausgebaut und modernisiert. Dafür mussten zuerst die planungsrechtlichen Grundlagen vorliegen.

Die Moosseedorfer Stimmberechtigten haben die Pläne mit einem deutlichen Mehr genehmigt und «damit dem Projekt letztlich den entscheidenden Schub verliehen», wie es in der Medienmitteilung heisst. Vor gut einem Monat hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung die Pläne abgesegnet. Damit waren die Voraussetzungen pro Standort Moosseedorf erfüllt.

«Es ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll, die bestehende Infrastruktur verdichtet auszubauen», ­erklärt Anton Gäumann, Geschäftsleiter der Migros Aare. Die Logistikplattform liege geografisch im Herzen des Verteil­gebiets und minimiere damit die Transportwege.

Damit schaffe die Migros Voraussetzungen für die optimale Verteilung der Waren in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn. Und die ­Erweiterung am bestehenden Standort belaste Mensch und Natur zusätzlich am wenigsten.

1000 Arbeitsplätze

Es spielten aber nicht nur betriebswirtschaftliche und logistische Gründe eine wichtige Rolle. «Für uns ist es wertvoll, jenen Standort zu stärken, an dem sich unsere Mitarbeitenden verwurzelt fühlen», sagt Gäumann. Seit 1970 befindet sich die Logistikplattform hier. Spätestens mit der Fusion zur Migros Aare 1998 hat sie eine enorme Bedeutung erhalten.

Im Verteilzentrum, in der Betriebszentrale und im Shoppyland arbeiten rund 1000 Personen. Deshalb favorisierte die Migros den Standort Moosseedorf von Anfang an, arbeitete aber parallel an einer Alternative in Neuendorf SO, auf der grünen Wiese. Solche Pläne verfolgt die Migros nun nicht weiter.

Glücklich über den Entscheid ist Peter Bill (SVP), Gemeindepräsident von Moosseedorf. Er sei wichtig nicht nur für die Gemeinde. Die ganze Region profitiere, wenn die Migros am Standort festhalte. Denn es gehe um den Erhalt von vielen Arbeitsplätzen. Die Behörden unterstützten die Ausbaupläne der Migros von Anfang an.

Das Verteilzentrum in Moosseedorf stösst in den nächsten Jahren an seine Kapazitätsgrenzen. Im Zuge des Ausbaus werden mehrere Gebäude aufgestockt und wird angebaut. Andere Gebäude werden abgerissen und neu errichtet. Die Verkehrserschliessung des Geländes wird verbessert, unter anderem durch eine neue Brücke über die A 6. Ein Teil der Anlagen ist zudem noch nicht automatisiert. Diese werden beim Ausbau modernisiert.

2018 soll es losgehen

So sportlich die bisherige Planung verlief – das Projekt wurde in zwei Jahren entwickelt –, so sportlich geht es nun weiter. Bis Ende Jahr sind die Baubewilligungsverfahren und die Submissionen vorgesehen. 2018 sollen die ersten Bauarbeiten starten. Die Migros rechnet mit einer Bauzeit von gut sechs Jahren und Investitionen von 250 Millionen Franken. (Berner Zeitung)