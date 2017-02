Ein Tesla für die Massen

Der kalifornische Elektroautohersteller Tesla kommt nicht aus den roten Zahlen. Aber Gründer und Eigner Elon Musk ist optimistisch. Kürzlich hat er die Partnerschaft mit dem Solarpanel­fabrikanten Solar City besiegelt. Und mit dem neuen Model 3, das im Juli vom Band rollen soll, will Musk alle Verluste wieder wettmachen und im kommenden Jahr in die Gewinnzone fahren.

In einer Schaltkonferenz mit den Medien sagte Musk am Mittwoch, ab Juli würden wöchentlich 5000 Stück des Model S ausgeliefert. 2018 sollen es dann 10 000 pro Woche sein. Die Zahl der Vorbestellungen bezifferte er auf 400'000 Stück. Bei Tesla hofft man, dass das preisgünstigere Model 3 neue Käuferschichten anzieht. Denn es kostet mit 35'000 Dollar weniger als die Hälfte des bisher verkauften grösseren und luxuriösen Model S oder des Stadtgeländewagens Model X.

Seit Jahren nur Verluste

Das Model 3 zu bauen, kostet allerdings viel Geld. Tesla will bis zu 2,5 Milliarden Dollar in seine sogenannte Gigafactory in der Wüste in Nevada investieren, um die Produktion sicherzustellen. Tesla-Chef Musk hatte gehofft, ohne weitere Kapitalaufnahme die Markteinführung des neuen Modells stemmen zu können. Die Frage sei, «wie dicht an den Abgrund» man sich traue. Man stehe am Rande der finanziellen Möglichkeiten, und das sei aus An­legersicht nicht gut. Es könnte deshalb Sinn machen, neues Kapital aufzunehmen.

Leicht wird das nicht, denn Tesla macht seit Jahren Verluste. Im letzten Quartal wurde ein Minus von 218,4 Millionen Dollar gemacht, bei einem auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegenen Umsatz. Im Jahr zuvor hatte der Umsatz nur 1,21 Milliarden Dollar ­betragen, die Verluste lagen bei 320,4 Millionen. Das Unternehmen verkaufte 76 230 Stück von Model S und Model X zusammengenommen. Insgesamt hat Tesla 2016 einen Jahresumsatz von 7 Milliarden Dollar erzielt und dabei 773 Millionen Dollar Verlust gemacht. Das ist besser als 2015, als bei einem Umsatz von 4,04 Milliarden ein Verlust von 887 Millionen Dollar gemacht wurde.

Die Konkurrenz schläft nicht

Alles komme jetzt auf den Erfolg des Model 3 an, schrieb Analyst Michael Harley vom angesehenen Branchendienst Kelley Blue Book. «Musk muss seine rosarote Brille abnehmen und sich auf eine effiziente Startproduktion seines bisher wichtigsten Autos konzentrieren. Wenn die Firma ihr Lieferziel von 5000 Einheiten pro Woche nicht erreichen sollte, dann könnte sie ins Stolpern geraten und sich die Knie brechen.»

Analyst Mark Spiegel von Stanphyl Capital warnte Tesla vor der kommenden Konkurrenz. Hersteller wie Audi, Jaguar und Mercedes würden im kommenden Jahr ihre elektrischen Fahrzeuge vorstellen. Die Geschichte vom Tesla-Wachstum könne dann vorbei sein. «Tesla gibt jetzt 80'000 Dollar aus, um ein einziges Auto zu bauen. Ein Model 3 zu bauen und zu verkaufen für 35'000 Dollar, ohne tonnenweise Geld zu verlieren – da führt kein Weg hin.»

Anderer Meinung ist Analyst James Albertine von Consumer Edge Research. Er bezweifelt, dass die Konkurrenzmodelle ähnliche Verkaufsschlager werden können wie Teslas Model 3. Albertine verglich das Tesla-Modell mit Neuerungen wie bei Ford und GM vor hundert Jahren oder jetzt dem iPhone von Apple. (Berner Zeitung)