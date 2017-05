Facebook will Gewaltbeiträge besser herausfiltern

Facebook will nach der Veröffentlichung von Verbrechensvideos auf seiner Seite die hochgeladenen Clips künftig besser prüfen. Unternehmenschef Mark Zuckerberg teilte am Mittwoch in einem Blogeintrag mit, dass dafür 3000 neue Stellen geschaffen worden seien. Die Prüfabteilung für Videos hat bereits 4500 Angestellte.

Facebook war zuletzt vorgeworfen worden, Video-Inhalte nicht ausreichend zu prüfen. Unter anderem waren Videos von einem Mord in Cleveland und der Tötung eines Babys in Thailand hochgeladen und über Facebook verbreitet worden.

Gewaltverherrlichende Videos und Postings sind nach den Benutzerrichtlinien von Facebook verboten. Damit sie entfernt werden können, ist das Unternehmen aber meist darauf angewiesen, dass andere Nutzer solche Inhalte melden.

