Fenaco sucht die Frau

Im Schweizer Agrarbereich gibt es einen Riesen, der oft etwas unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung durchgeht: Es handelt sich um den Agrarkonzern Fenaco. Die geringe Exponiertheit hat zur Folge, dass der Konzern meist auch später als andere Unternehmen gewisse Themen aufnimmt. Zum Beispiel dasjenige von Frauen in der Chefetage. «Es ist mir ein Anliegen, dass bei der Fenaco vermehrt Frauen in verantwortungsvolle Positionen gewählt werden», sagte nun aber am Mittwoch Pierre-André Geiser, Fenaco-Präsident, bei der Präsentation der Jahreszahlen.

Zwei Einzelkämpferinnen

Der Handlungsbedarf ist offensichtlich: Der sechsköpfigen Geschäftsleitung gehören ausschliesslich Männer an. Und in der erweiterten Geschäftsleitung mit vierzehn Mitgliedern sitzt mit Geneviève Gassmann nur eine Frau.

Gleich präsentiert sich die Sache im Aufsichtsgremium, welches die Fenaco Verwaltung nennt. Dem neunzehnköpfigen Gremium gehört gerade mal eine Frau an. Es ist die Wirtschaftsprüferin Karin Perraudin.

In diesem Jahr treten zwei Verwaltungsräte zurück. Doch für die Vakanzen sind wieder zwei Männer zur Wahl vorgeschlagen. «Es war leider nicht möglich, eine geeignete Frau zu finden», erklärte Pierre-Alain Geiser. Um Mitglied des Aufsichtsgremiums zu werden, müsse man die DNA der Fenaco kennen, fügte er an. Dabei meint er, dass Neumitglieder in der Regel zuvor ihre Sporen in einer regionalen landwirtschaftlichen Genossenschaft abverdient haben müssen. Und in diesen ist der Frauenanteil immer noch sehr gering. Beispielsweise werden nur 5 der 172 operativ ­tätigen Landi-Genossenschaften von einer Frau präsidiert.

An der Entschädigung kann es im Übrigen nicht liegen, dass sich keine Frauen finden lassen: Die Mitglieder des Aufsichts­gremiums erhalten für einen überschaubaren Aufwand von einer Sitzung im Monat eine ­Jahresentschädigung von rund 40'000 Franken.

Ein paar Lichtblicke

Immerhin konnte der Fenaco-Präsident Pierre-André Geiser darauf hinweisen, dass es weiter unten in der Hierarchie mehr Frauen gibt. Auf der zweiten Führungsebene sind 12 der 166 Kadermitglieder Frauen. 18 der 158 Landi-Filialen werden von einer Frau geführt. Fast ausgeglichen ist das Verhältnis dagegen in der ganzen Gruppe: Von 9800 Mitarbeitern sind 4600 Frauen.

Der operative Fenaco-Chef Martin Keller ist sich bewusst, dass es intern auch einen Kulturwandel braucht, damit sich Kaderfrauen bei der Fenaco wohl fühlen. Auch der Präsident will dranbleiben: «Wir werden auf Landwirtinnen zugehen, um ihnen ihre Möglichkeiten in den Landis aufzuzeigen.» Doch Illusionen macht er sich keine: «Es braucht Zeit, den Frauenanteil in den Führungspositionen nachhaltig zu erhöhen.» (Berner Zeitung)